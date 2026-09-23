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Belgrano pone a la venta la "Medalla del Campeón"

Tendrá un valor de 15 mil pesos y en la preventa será exclusiva para los socios del club de Alberdi. Las unidades estarán disponibles hasta agotar stock.

23/09/2026 | 17:21Redacción Cadena 3

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Belgrano informó que lanza la preventa de la Medalla del Campeón de la Liga Profesional 2026, exclusiva para sus socios con una edición limitada,

Tendrá un valor de $15.000 y estará disponible a través de socios.belgrano.com.ar, en la sección Eventos, sin límite de cantidad por persona. Las unidades estarán disponibles hasta agotar stock.

Se podrá optar por retiro en la Sede Social o por envío a domicilio con costo a cargo del comprador/a.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, quienes retiren su medalla durante las jornadas pactadas podrán vivir una Experiencia Belgrano exclusiva y sacarse una foto con Trofeo del Campeón en el Salón de Usos Múltiples del Estadio.

Lectura rápida

¿Qué se lanza?
La preventa de la Medalla del Campeón de la Liga Profesional 2026.

¿Quién la ofrece?
Belgrano para sus socios.

¿Cuándo estará disponible?
A partir de ahora, hasta agotar stock.

¿Dónde se puede comprar?
En socios.belgrano.com.ar, en la sección Eventos.

¿Por qué es especial?
Es una edición limitada y ofrece una Experiencia Belgrano al retirar la medalla.

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