Bessemer Venture Partners anuncia la creación de un nuevo fondo de $5.75 mil millones para invertir en IA

Bessemer Venture Partners anunció el miércoles que recaudó $5.75 mil millones a través de dos nuevos fondos destinados a acelerar su inversión en todas las áreas de la inteligencia artificial (IA). La firma, que ha respaldado a empresas como Anthropic, Cognition, Legora, Perplexity, Ramp, Shopify y Waymo, dedicó $1.75 mil millones para inversiones en etapas iniciales y el resto, $4 mil millones, para startups en crecimiento.

Bessemer ha sido reconocida como una de las principales firmas de capital de riesgo en la era del software como servicio (SaaS), destacándose por su habilidad para identificar ganadores en el sector empresarial, como Box, DocuSign y Gainsight. Desde 2022, ha invertido en más de 260 empresas nativas de IA. Hasta el momento, la firma ha invertido $3 mil millones en startups relacionadas con la IA, incluyendo aquellas enfocadas en computación, infraestructura, modelos fundamentales, herramientas de desarrollo, startups de capa de aplicación y tecnología agente.

Actualmente, Bessemer considera que todo lo relacionado con la IA representa una oportunidad única, un sentimiento común hasta que surja la próxima revolución tecnológica. "Las empresas nativas de IA están escalando más rápido que cualquier categoría de tecnología que hayamos respaldado antes", afirmó Byron Deeter, socio de Bessemer, en el anuncio de financiamiento de la compañía. Además, Deeter declaró a Bloomberg que las firmas de capital de riesgo necesitan seguir aumentando sus fondos, ya que las empresas están permaneciendo en el ámbito privado por más tiempo, lo que se ha convertido en "un cambio estructural permanente".