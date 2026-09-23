Enveda recauda $311 millones para impulsar medicamentos derivados de la naturaleza con IA

FOTO: Enveda y su enfoque en medicamentos derivados de la naturaleza

Enveda, una innovadora startup de biotecnología, aseguró una financiación de $311 millones en una ronda de inversión Serie E, lo que eleva su valoración a $2 mil millones. La inversión fue liderada por Catalio Capital Management y contó con la participación de Iconiq y otros inversores. Este aumento en la valoración representa el doble de lo que la empresa había alcanzado hace un año.

Fundada en 2019 por Viswa Colluru, un ex empleado de Recursion Pharmaceuticals, Enveda busca revolucionar el descubrimiento de medicamentos al enfocarse en la extracción de compuestos medicinales de plantas y microbios, en lugar de depender exclusivamente de la síntesis química en laboratorios. La empresa utiliza inteligencia artificial para acelerar el proceso de identificación de nuevas terapias.

Aunque la IA aún no ha producido medicamentos aprobados por la FDA, Enveda se encuentra entre las compañías que están llevando candidatos descubiertos por IA a ensayos clínicos en humanos. Actualmente, la startup está probando varios medicamentos, entre ellos uno para tratar condiciones severas de la piel y otro destinado a ayudar a mantener la pérdida de peso tras la interrupción de tratamientos con GLP-1.