FOTO: Misa del Papa León XIV en Córdoba: cómo será el operativo en FADEA y dónde estará el altar.

FOTO: Misa del Papa León XIV en Córdoba: cómo será el operativo en FADEA y dónde estará el altar.

FOTO: Misa del Papa León XIV en Córdoba: cómo será el operativo en FADEA y dónde estará el altar.

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) se prepara para recibir a cientos de miles de personas durante la visita del papa León XIV a Córdoba. En una rueda de prensa, autoridades de la institución y del Gobierno provincial brindaron detalles del operativo previsto para la multitudinaria misa.

El lugar vuelve a quedar ligado a un acontecimiento papal casi cuatro décadas después de la visita de Juan Pablo II a Córdoba en 1987. Durante los preparativos, además, fue encontrada una placa que recuerda el sitio exacto donde se montó el altar para aquella celebración.

Guillermo Ballesteros, vicepresidente de FADEA, contó que la existencia de la placa fue conocida de manera casual luego de que un hombre se acercara a la guardia y contara que había sido chofer del papamóvil durante la visita de Juan Pablo II.

A partir de esa referencia, trabajadores comenzaron a buscarla entre la vegetación y finalmente lograron encontrarla.

“Más o menos con una orientación de dónde estaba, se encontró esta placa que define el lugar histórico donde estuvo el altar en 1987”, relató Ballesteros a Cadena 3.

58 sectores para los peregrinos

Según lo informado durante la conferencia, se montarán 58 sectores o “corralitos”, con una capacidad estimada de entre 10.000 y 12.000 personas cada uno.

Cada espacio contará con una pantalla gigante, sistema de sonido y asistencia sanitaria. Además, está previsto instalar dos hospitales en los extremos del predio, junto con baños y otros servicios para los peregrinos.

En total, la organización estima que el espacio podría albergar a unas 750.000 personas.

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La infraestructura comenzará a instalarse progresivamente desde el 1 de octubre, con el objetivo de que esté disponible para el evento.

El desafío de las vallas y el estacionamiento

Otro de los puntos que demanda planificación es el vallado del predio. Se estima que serán necesarias unas 10.000 vallas, mientras que Córdoba dispone actualmente de alrededor de 2.000. Por ese motivo, otras provincias aportarían parte de los elementos necesarios para completar el operativo.

En cuanto al estacionamiento, el ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano, señaló que actualmente se contabilizan espacios para unos 8.000 vehículos y 5.000 colectivos, aunque aclaró que será necesario ampliar esa capacidad.

Una de las alternativas que se analiza es la instalación de centros de transferencia, para que los peregrinos puedan dejar sus vehículos en determinados puntos y continuar el viaje hacia FADEA en transporte público.

La organización contempla puestos sanitarios, baños, pantallas, sistemas de sonido y una fuerte coordinación para ordenar el ingreso y egreso de los peregrinos.

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En paralelo, las autoridades provinciales y municipales continúan trabajando en la logística del evento, a medida que se conozca con mayor precisión la cantidad de personas que participarán de la celebración.

De esta manera, FADEA vuelve a quedar vinculada con un acontecimiento papal en Córdoba. El mismo espacio que recibió a Juan Pablo II en 1987 se prepara ahora para una nueva celebración, casi cuatro décadas después.

Informe de Jorge Mercado.