Argentina superó a Brasil en un emocionante clásico del handball en los Juegos Suramericanos

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - La Selección argentina de handball masculino logró una ajustada victoria por 18 a 17 frente a Brasil en la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos 2026. Con este triunfo, los argentinos alcanzan su segunda victoria, habiendo comenzado el torneo con un triunfo ante Paraguay.

El torneo de handball, que se desarrolla del 12 al 22 de septiembre, se lleva a cabo bajo un formato de todos contra todos. Después de esta fase inicial, se sumarán los puntos en una tabla única y se entregarán las medallas a los equipos más destacados.

En su debut, Los Gladiadores habían vencido a Paraguay con un marcador de 27 a 17. Sin embargo, el encuentro contra Brasil fue más complicado, y el equipo tuvo que luchar hasta el último momento para asegurar la victoria.

El próximo desafío para el equipo argentino será este jueves contra Perú. Posteriormente, se enfrentarán a Uruguay el viernes y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Chile el sábado.

Este torneo no solo es significativo por las medallas, sino que también sirve como una vía de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, el presente certamen otorga dos plazas para los próximos Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima en 2027.

Los Panamericanos, a su vez, serán la ruta de clasificación para los Juegos Olímpicos de 2028 en Estados Unidos. Los Gladiadores han tenido un inicio perfecto, con dos victorias en dos partidos, y buscan mantener este rendimiento a medida que avanza la competencia. En 2022, en Asunción, el equipo argentino se consagró campeón y ahora tiene la intención de defender su título.

Agencia NA.