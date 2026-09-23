Si Vélez recurre a la justicia ordinaria, podría ser desafiliado

Después de la confirmación del fallo de Boca - Vélez, que derivó en una multa económica al Xeneize, los dirigentes velezanos avisaron que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones, de ser necesario irá al TAS y no descartó meter un amparo en la Justicia ordinaria.

Ante esto, la respuesta de la AFA está respaldada por los estatutos de FIFA y de la propia AFA. La normativa internacional establece que los clubes no pueden llevar a los tribunales ordinarios los conflictos derivados de la actividad futbolística. Y hay un punto que encaja directamente con la posibilidad que mencionó el vicepresidente de Vélez: FIFA también prohíbe recurrir a la Justicia ordinaria para solicitar medidas provisionales o cautelares.

Y el camino deportivo que tiene Vélez también está contemplado. El Estatuto establece al Tribunal de Apelación como instancia para revisar determinadas decisiones del Tribunal de Disciplina y dispone que las decisiones de ese órgano pueden ser recurridas ante un tribunal de arbitraje de la AFA o ante el TAS.

El problema aparece si la vía elegida es la Justicia ordinaria para intentar modificar una decisión deportiva o, especialmente, conseguir una medida cautelar que pueda frenar el desarrollo de una competencia. Allí es donde la AFA sostiene que entra en juego el régimen disciplinario.

El Estatuto de la AFA establece que las asociaciones civiles pueden recibir, entre otras sanciones, la expulsión de una competición, la suspensión y la expulsión. A su vez, la suspensión o expulsión de un miembro es una atribución de la Asamblea.