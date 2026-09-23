FOTO: La Corte Suprema avanza en el juicio por el incendio de Iron Mountain que dejó 10 muertos

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha decidido avanzar con el juicio oral y público que involucra a 18 acusados por el devastador incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas, un suceso que resultó en la trágica muerte de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil.

El tribunal, compuesto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos interpuestos por las defensas de tres imputados, quienes solicitaban la declaración de prescripción y denunciaban la violación del plazo razonable en el proceso judicial que se inició tras el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.

El fuego se desató en el depósito de Iron Mountain, ubicado en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas. Al comenzar el incendio, tres empleados intentaron controlarlo después de que se activara la alarma, pero una hora más tarde, mientras bomberos y personal de Defensa Civil luchaban contra las llamas, una de las paredes se derrumbó.

Como consecuencia del colapso, perdieron la vida Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Pedro Báricola y Franco Ambrosi.

En diciembre de 2022, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados, quienes enfrentan cargos por incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas. La resolución judicial destacó que hubo falencias en el control gubernamental del funcionamiento del depósito.

Entre los acusados se encuentran directivos de la empresa y exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecían a la Dirección General de Fiscalización y Control.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 18, en una audiencia del 28 de abril de 2025, desestimó los pedidos de extinción de la acción penal por prescripción y los requerimientos de insubsistencia por supuestas violaciones a la garantía de un plazo razonable en el juicio.

En junio de ese año, la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la decisión del tribunal. Posteriormente, las defensas elevaron recursos extraordinarios que fueron finalmente desestimados por la Corte Suprema debido a incumplimientos formales.