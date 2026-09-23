FOTO: Quién es Hermenegildo Acosta, el tiktoker detenido por el crimen de su hijastro en Córdoba.

Hermenegildo Acosta, de 35 años, es uno de los dos detenidos por el crimen de Lautaro Córdoba, un adolescente de 16 años asesinado esta semana en el paraje Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en el noroeste de Córdoba.

Acosta es el padrastro de la víctima y, hasta su detención, tenía una importante presencia en redes sociales. En particular, utilizaba TikTok para mostrar su vida en el ámbito rural, promocionar su actividad vinculada a la venta de carbón y leña y compartir videos junto a sus hijos.

Su cuenta reúne más de 64 mil seguidores y 1,6 millones de “me gusta”. En las publicaciones aparece a caballo, junto a animales, con una camioneta cargada con bolsas de carbón y realizando tareas relacionadas con el corte de árboles y la producción de leña.

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Una vida rural mostrada en redes

Buena parte del contenido que Acosta compartía estaba relacionado con su actividad laboral. También publicaba videos de bailes, escenas familiares y momentos junto a sus hijos.

En una de esas publicaciones, mientras mostraba parte de su trabajo, había escrito: “Esto no es para tuernitos, grandes mis hijos aprendiendo y progresando”.

Días antes del crimen, además, publicó un video en el que respondía a quienes cuestionaban su situación económica. Con la camioneta cargada de bolsas de carbón detrás, afirmó: “¿Ustedes se creen que todo lo que tengo me lo dieron? No, viejo, me lo gané con esto”.

El perfil de Acosta quedó ahora bajo la atención pública a partir de su detención por el homicidio ocurrido en Higuera Vieja.

Qué se sabe del crimen

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en una vivienda familiar del paraje ubicado cerca de Copacabana.

De acuerdo con el relato de la madre de Lautaro, su pareja habría tenido un comportamiento agresivo y la habría golpeado. Según su denuncia, Acosta decía estar “poseído” y posteriormente salió de la vivienda y se quitó la ropa.

La mujer se dirigió a la comisaría para pedir ayuda, mientras sus hijos menores permanecieron en la vivienda.

Tras el aviso, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron muerto al adolescente de 16 años. El cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego, de acuerdo con la información policial.

En el procedimiento fueron detenidos Acosta y su hijo, de 17 años. Además, los investigadores secuestraron una escopeta, un arma blanca, herramientas y dos teléfonos celulares.

Acosta quedó imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. Su hijo, en tanto, fue acusado de homicidio calificado por alevosía.

La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede, de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

La Justicia busca reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar la responsabilidad que tuvo cada uno de los dos detenidos en la muerte de Lautaro Córdoba.