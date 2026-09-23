La salud de Mirtha Legrand: avances y pronósticos sobre su internación
La famosa conductora muestra una evolución favorable en su estado de salud tras ser internada por neumopatía. Sin embargo, permanecerá en el sanatorio para un control más exhaustivo.
FOTO: La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand.
Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La reconocida conductora Mirtha Legrand está experimentando una evolución positiva en su tratamiento por la "neumopatía" que llevó a su internación en el Sanatorio Mater Dei. Este miércoles se emitió un nuevo parte médico que confirma su mejora, aunque se indica que "permanecerá internada".
En el comunicado, el Dr. Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, informó: "La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución". Este progreso es alentador, sin embargo, los médicos han decidido que es necesario mantenerla bajo observación.
El parte médico también menciona: "Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados". La decisión busca asegurar que la salud de la diva sea monitoreada de cerca durante su recuperación.
Además, el comunicado expresa que "su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño" que han recibido en estos momentos difíciles. Para finalizar, se informó que "de no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".
Lectura rápida
¿Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand?
Está en proceso de mejoría tras ser internada por neumopatía.
¿Dónde está internada?
En el Sanatorio Mater Dei, Buenos Aires.
¿Quién emitió el parte médico?
El Dr. Enrique Echagüe, director médico del sanatorio.
¿Cuánto tiempo permanecerá internada?
Se quedará internada durante los próximos días para control y cuidados.
¿Habrá otro parte médico?
Se espera un nuevo parte médico el próximo viernes, si no hay inconvenientes.
[Fuente: Noticias Argentinas]