La salud de Mirtha Legrand: avances y pronósticos sobre su internación

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La reconocida conductora Mirtha Legrand está experimentando una evolución positiva en su tratamiento por la "neumopatía" que llevó a su internación en el Sanatorio Mater Dei. Este miércoles se emitió un nuevo parte médico que confirma su mejora, aunque se indica que "permanecerá internada".

En el comunicado, el Dr. Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, informó: "La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución". Este progreso es alentador, sin embargo, los médicos han decidido que es necesario mantenerla bajo observación.

El parte médico también menciona: "Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados". La decisión busca asegurar que la salud de la diva sea monitoreada de cerca durante su recuperación.

Además, el comunicado expresa que "su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño" que han recibido en estos momentos difíciles. Para finalizar, se informó que "de no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".