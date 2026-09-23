Luck Ra critica a Tiago PZK por su romance con La Joaqui y se declara traicionado

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El cantante Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, se pronunció por primera vez acerca de la relación entre su ex pareja, La Joaqui, y su amigo Tiago PZK, a quien calificó de manera contundente como "un traidor", aunque les expresó su deseo de que sean felices.

Luck Ra manifestó: "Yo considero que es libre de hacer lo que quiera", refiriéndose al nuevo vínculo de La Joaqui, que comenzó poco después de su ruptura tras más de dos años de relación. Durante un evento promocional de MasterChef Celebrity, el cantante interactuó con la prensa, pero tras su entrevista con Sálvese quien pueda, optó por no ofrecer más declaraciones, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

El tono de Luck Ra cambió notablemente al hablar sobre Tiago PZK, a quien consideraba un amigo cercano. "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos", recordó, evidenciando la cercanía que existía entre ellos.

Luck Ra confirmó que fue Tiago quien contactó a La Joaqui en el aeropuerto después de su separación, lo que lo llevó a sentirse traicionado. "No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí me parece un traidor", declaró. "Obviamente que duele", agregó con sinceridad.

En relación a rumores sobre si Tiago y La Joaqui le informaron sobre el inicio de su romance, Luck Ra fue claro al negarlo: "Eso no ocurrió. No".

Finalmente, expresó: "Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices, qué sé yo, eso es lo único que puedo desear. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz", concluyó.