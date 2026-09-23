FOTO: Peligro de explosión en La Falda: se incendió una planta de gas y un hombre sufrió quemaduras.

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Un incendio estructural se registró en una planta de gas de la ciudad de La Falda y generó preocupación por la presencia de garrafas en el lugar.

El siniestro ocurrió en las últimas horas en un depósito de aproximadamente 3 por 6 metros, ubicado en la esquina de Esquiú y avenida Italia. El fuego provocó daños materiales y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos Voluntarios.

Como consecuencia del incendio, un hombre de 47 años sufrió quemaduras de segundo grado. Fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al hospital local para recibir atención médica.

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Debido a la magnitud de las llamas y al riesgo de una posible explosión por la presencia de garrafas, cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego.

Finalmente, los efectivos lograron sofocar el incendio. Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que dieron origen al siniestro.

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