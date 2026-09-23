Peligro de explosión en La Falda: se incendió una planta de gas y un hombre sufrió quemaduras
Un depósito de garrafas se incendió en la esquina de Esquiú y avenida Italia. Cuatro dotaciones de Bomberos trabajaron para controlar las llamas ante el riesgo de explosión.
23/09/2026 | 17:04Redacción Cadena 3
FOTO: Peligro de explosión en La Falda: se incendió una planta de gas y un hombre sufrió quemaduras.
Un incendio estructural se registró en una planta de gas de la ciudad de La Falda y generó preocupación por la presencia de garrafas en el lugar.
El siniestro ocurrió en las últimas horas en un depósito de aproximadamente 3 por 6 metros, ubicado en la esquina de Esquiú y avenida Italia. El fuego provocó daños materiales y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos Voluntarios.
Como consecuencia del incendio, un hombre de 47 años sufrió quemaduras de segundo grado. Fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias y posteriormente trasladado al hospital local para recibir atención médica.
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Debido a la magnitud de las llamas y al riesgo de una posible explosión por la presencia de garrafas, cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar el fuego.
Finalmente, los efectivos lograron sofocar el incendio. Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que dieron origen al siniestro.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un incendio estructural se registró en una planta de gas.
¿Quién resultó herido? Un hombre de 47 años sufrió quemaduras de segundo grado.
¿Cuándo sucedió el incendio? Ocurrió en las últimas horas.
¿Dónde tuvo lugar? En un depósito en la esquina de Esquiú y avenida Italia en La Falda.
¿Cómo fue controlado el fuego? Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el incendio.
¿Por qué se generó preocupación? Por la presencia de garrafas en el lugar, lo que implicaba riesgo de explosión.