Habló en Cadena 3 el arquero argentino que le dio la espalda a un penal: “Me generó mucha bronca"

Gustavo Tesonotte protagonizó una imagen poco habitual en una cancha de fútbol. El arquero argentino de Cooperativa Wilstermann se ubicó junto a uno de los postes y le dio la espalda al ejecutante de un penal que consideraba mal sancionado. La pelota terminó en el arco, pero su gesto se transformó en una particular protesta contra la decisión arbitral.

El arquero habló con Claudio Giglioni en Estadio 3, por Cadena 3 Rosario, y reconstruyó lo ocurrido en el encuentro frente a Independiente de Cochabamba por la Copa Simón Bolívar de Bolivia. Contó que inicialmente creyó que el árbitro había cobrado una infracción a favor suyo y que recién segundos después advirtió que había señalado el punto penal.

“Cuando escucho el silbido del árbitro pensé que era foul a favor nuestro. Después, cuando me percaté de que había cobrado penal, la verdad que me generó muchísima bronca”, relató Tesonotte.

La acción comenzó con un mano a mano entre el arquero y un delantero rival. Según explicó el argentino, tuvo dos intervenciones sobre la pelota y logró imponerse en ambas sin cometer infracción. “La jugada, como se ve en el video, es un mano a mano en el cual tenemos dos intervenciones con él. En las dos, por suerte, le gano. La decisión del árbitro me sorprendió”, señaló.

FOTO: El se apoyó en el palo como forma de protesta.

Tesonotte identificó al árbitro como Carlos Arteaga y cuestionó que mantuviera su decisión pese a los reclamos y a las observaciones que, según su versión, realizaron otros integrantes del equipo arbitral.

“Ni siquiera fue y consultó con el línea que estaba a unos metros de la jugada y que la había visto más clara. Después el cuarto árbitro se acerca y le dice que no había foul, que no había nada, y él aun así seguía con su decisión”, afirmó.

“En ningún momento decidió escuchar a sus colegas y tomar otro tipo de decisión o volver atrás”, agregó.

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El acuerdo de fair play y una decisión inesperada

La historia tuvo un segundo capítulo antes de la ejecución. Tesonotte reveló que jugadores de ambos equipos dialogaron sobre la posibilidad de realizar un gesto de fair play ante lo que consideraban un error manifiesto.

Según explicó, primero conversaron con el capitán de Independiente de Cochabamba y luego directamente con el futbolista encargado de ejecutar el penal.

“Hemos quedado en hacer fair play porque no sólo nos pasó a nosotros, sino que estuvo pasando reiteradas veces en otros encuentros. Le dijimos: ‘Hoy nos pasa a nosotros, mañana les puede pasar a ustedes’”, contó.

El arquero aseguró que incluso recibió una respuesta positiva del delantero rival. “Yo había hablado con el delantero. El delantero me dijo: ‘Vos quedate tranquilo que vamos a hacer fair play’”, recordó.

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Fue entonces cuando Cooperativa Wilstermann tomó la decisión que posteriormente recorrió las redes sociales. Tesonotte no se ubicó debajo de los tres palos para intentar contener el remate. Se paró al costado del arco y dio la espalda.

“Por eso fue mi decisión, y la decisión del cuerpo técnico y de los jugadores, ponerme de espalda en forma de protesta”, explicó.

El arquero sostuvo que la reacción estuvo motivada no solamente por aquella jugada puntual, sino por el malestar que, según describió, existe entre futbolistas por distintos fallos arbitrales en el fútbol boliviano.

“Acá la verdad que está pasando muy seguido, no sólo en el Nacional B sino en Primera División también. Uno trabaja toda la semana para hacer las cosas bien y llega un momento que te cansa, que ya es algo insoportable”, expresó.

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Sin embargo, el acuerdo de fair play que Tesonotte creyó haber alcanzado no se cumplió. El rival ejecutó el penal hacia el arco vacío y convirtió el gol. “La verdad que me sorprendió la decisión del delantero cuando habíamos quedado en algo, pero bueno, así se dio todo”, admitió.

Consultado sobre qué hizo inmediatamente después, el argentino contó que optó por alejarse para evitar una reacción que pudiera derivar en una expulsión o una sanción. “En ese momento sentí mucha indignación. No quise hacer nada que me llevara a reaccionar de mala manera porque yo ya me sentía perjudicado con lo que había cobrado el árbitro”, indicó.

Y añadió: “Imaginate que podía tener una roja o alguna sanción que me podría costar un año o dos años de carrera. Preferí tragarme esa bronca e irme para un costado”.

Tesonotte reconoció que comprendía el interés deportivo del rival, aunque insistió en que esperaba que respetara lo conversado. “Entiendo su postura porque ellos también necesitaban los tres puntos, pero la verdad que no me pareció justo lo que hizo”, aseguró.

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El respaldo del club y la pelea por la clasificación

Durante la entrevista también fue consultado por la problemática de las apuestas deportivas y las sospechas que periódicamente atraviesan al fútbol. Tesonotte se mostró cauto y aclaró que prefería no profundizar sobre una cuestión de la que no tenía pruebas directas.

“Es mucho hablar de ese tema. No me gusta porque uno, hablando de esas cosas, se puede meter en problemas”, respondió.

El arquero sí dejó en claro que el episodio generó una fuerte sensación de perjuicio deportivo dentro de Cooperativa Wilstermann, debido a que el equipo está disputando una instancia decisiva en busca de la clasificación. “Los puntos que perdimos... nosotros estamos jugando una clasificación para ascender y perder estos puntos la verdad que nos hizo sentir perjudicados”, expresó.

A pesar de la bronca, Tesonotte aseguró que el plantel decidió dejar atrás el episodio y concentrarse en el siguiente compromiso. “Ya hemos dado vuelta la página. Estamos pensando en el próximo encuentro que tenemos el fin de semana y preparándonos para eso”, manifestó al comienzo de la charla con Estadio 3.

El argentino señaló además que recibió el respaldo del entrenador, de dirigentes presentes en el estadio y de los simpatizantes del equipo. “El entrenador y algunos dirigentes que se encontraban en el campo de juego nos apoyaron desde el primer momento porque fue claro que no hubo contacto, que no hubo penal”, sostuvo.

También destacó la reacción de los hinchas que acompañaron al equipo. “Viajó bastante gente. Cuando salimos del estadio nos estuvieron apoyando y eso también es algo que nos da mucha fuerza para seguir adelante”, afirmó.

Ahora, Cooperativa Wilstermann tendrá una nueva oportunidad de conseguir la clasificación. Tesonotte confirmó que el próximo compromiso será como local ante Mineros de Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

“Tenemos justamente el clásico contra Mineros de Potosí. Estamos trabajando para que se nos dé un resultado positivo”, explicó.

El objetivo está claro: ganar para meterse en los octavos de final y dejar definitivamente atrás una jugada que trascendió el resultado del partido. “Tenemos el último partido el fin de semana y, Dios mediante, si sacamos los tres puntos vamos a obtener esa clasificación y pasar a octavos de final”, cerró Tesonotte en diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.