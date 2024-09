¿Y el Fair Play? Qué le pasó al arquero boliviano en el polémico gol de Chile

Bolivia le ganó 2 a 1 a Chile con un gol en los últimos minutos, por una nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Muchos lo marcaron como un gol que trajo justicia al marcador, ya que el empate había llegado por medio de un pisotón al "fair play" que debe existir en el fútbol. Tantos otros, dijeron que estuvo bien el delantero chileno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo que ocurrió fue que Eduardo Vargas había empatado transitoriamente el partido definiendo solo contra el arco. ¿El detalle? Carlos Lampe, arquero de Bolivia, se encontraba en el suelo lesionado y gritando de dolor.

Esto generó la inmediata reacción de los compañeros del exBoca, quienes se abalanzaron contra Vargas, recriminándole la falta de juego limpio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la mañana de este miércoles se conoció que la lesión fue muy grave: ruptura del Tendón de Aquiles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

El guardameta Lampe se rompe el tendón de Aquiles, pero a Edu Vargas eso no le importó y terminó haciendo el gol.



En aquel polémico Veracruz vs Tigres el delantero chileno hizo doblete, por lo que ya sabemos que el Fair Play no le importa en lo más mínimo pic.twitter.com/gXX8XdfXB3