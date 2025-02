“Relatos del inframundo”, el documental sobre el motín de la cárcel San Martín

Entre el 10 y 11 de febrero de 2005, la ciudad de Córdoba se mantuvo consternada ante el motín desatado en la cárcel San Martín, enclavada desde 1887 en el barrio homónimo.

El calor extremo, la superpoblación del penal -tenía capacidad para 900 internos y había 1.800- y reclamos no escuchados, fueron el caldo de cultivo ideal para que se registrara la erupción de los presidiarios.

Sin planificación previa, la revuelta fue consecuencia de una pelea entre reclusos de los pabellones 5 y 6.

Eso desencadenó que los detenidos coparan todo el penal y tomaran como rehenes a 25 custodios del presidio, incluido a su director. También quedaron encerradas dentro de la cárcel varias decenas de familiares de los presos.

En el transcurso de la violenta protesta murieron el policía Roberto Cogote, los guardiacárceles Andrés Abregú y Pablo Ferreyra, y los presos Walter Romero, Juan Rivarola, Miguel Acuña, Víctor Bazán y Roberto Álvarez.

Veinticuatro horas después del inicio de la revuelta, la calma retornó al penal cuando las autoridades judiciales se comprometieron a que no se reprimiría a los amotinados.

Aquella revuelta desencadenó tres juicios, que terminaron con 59 condenas. Y aceleró la terminación de la cárcel de Cruz del Eje, inaugurada en 2006.

El documental de Cadena 3 cuenta con valiosos testimonios de protagonistas de aquellas tensas horas: Daniel Corso, ex titular del presidio; Walter Montenegro, ex guardiacárcel; Mario Luján, ex preso; Hugo Olivo, ex capellán; Magdalena Brocca, ex docente del penal, y Gustavo Vidal Lascano, ex fiscal general de la Provincia.

Sus relatos descarnados evidencian las pésimas condiciones de vida en que se encontraban los reclusos.

Aquel motín fue el colapso de un sistema totalmente desbordado, con presos y guardiacárceles conviviendo miserablemente.

Veinte años después, es una deuda pendiente que las mejoras edilicias no han subsanado, porque la capacidad de alojamiento en Córdoba se mantiene en los mismos niveles de hace 20 años pero la población carcelaria se ha duplicado.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Créditos

Conducción: Juan Federico

Locución: Fernando Zabala

Producción periodística y guión: Erika Andújar y Carlos Marcó

Edición multimedia: Sabrina Gamarra, Franco Reale y Juan Blondont

Fotografías: Marcelo y Daniel Cáceres

Edición radial: Waldo Sandoval

Dirección general: Sergio Suppo