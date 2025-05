Pakistán lanzó una ofensiva a gran escala contra varias ciudades de India

La tensión entre India y Pakistán, dos potencias nucleares con una histórica rivalidad, alcanzó un punto crítico este sábado tras un nuevo capítulo de enfrentamientos armados.

Luego de que Pakistán acusara a India de atacar tres de sus bases aéreas con misiles, el ejército pakistaní lanzó una ofensiva a gran escala bautizada como “Bunyan ul Marsoos”, un nombre inspirado en un versículo coránico que significa “muro inquebrantable”.

La operación, que apunta a múltiples objetivos estratégicos en India, ha desatado una ola de alarma en ciudades como Jammu, Amritsar, Pathankot, Jalandhar y, según reportes, incluso Nueva Delhi.

