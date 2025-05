Ficha Limpia: pequeñas historias de cuando la conciencia pesa más que la ley

Por Julio Perotti

En Argentina, el intento de implementar una legislación de "ficha limpia" –que impedía a candidatos condenados presentarse a elecciones– fracasó una vez más.

Sin embargo, en otras democracias del mundo, no hace falta una condena firme ni una ley específica para que un funcionario público deje su cargo: alcanza con la presión social, el estándar ético del sistema político o incluso el peso de la propia conciencia.

Los ejemplos muestran que no siempre se necesita una condena judicial para que la ética política imponga consecuencias.

Uruguay

La renuncia de Raúl Sendic por un short de baño (y algo más)

En septiembre de 2017, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó su renuncia en medio de un escándalo que, si se lo compara con la escala de corrupción latinoamericana, parecería menor: la compra de artículos personales con una tarjeta corporativa de ANCAP, la petrolera estatal que presidió antes de llegar al Ejecutivo.

Entre las compras figuraban perfumes, un colchón inflable, artículos electrónicos y, llamativamente, un traje de baño.

El episodio del short de baño se convirtió en símbolo del caso.

Aunque el gasto en sí no era cuantioso, el problema fue el uso personal de una tarjeta destinada exclusivamente a fines oficiales.

El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio —su propio partido— consideró que Sendic había tenido un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”, aunque no se acreditara un enriquecimiento ilícito.

La presión interna, más que judicial, fue determinante.

Sendic, hijo del histórico guerrillero tupamaro Raúl Sendic Antonaccio, había llegado a la vicepresidencia como una figura joven y prometedora del progresismo uruguayo.

Su carrera política, sin embargo, se vio erosionada no solo por el uso indebido de fondos, sino también por inconsistencias en su currículum (decía ser licenciado en genética humana, título que no tenía).

Frente al escándalo y la pérdida de respaldo político, el 13 de septiembre de 2017 presentó su renuncia ante la Asamblea General. Fue reemplazado por Lucía Topolansky, la esposa de José Mujica.

El caso de Sendic es paradigmático: no hubo condena judicial, no se trató de grandes sumas de dinero, y la renuncia no fue forzada por una ley.

Fue el resultado de una presión ética y política. En Uruguay, una democracia con estándares relativamente altos de transparencia, el uso indebido de una tarjeta corporativa para comprar un short de baño fue suficiente para poner fin a una carrera en el poder.

Reino Unido

Chris Huhne y el escándalo del exceso de velocidad

Chris Huhne, entonces ministro de Energía y Cambio Climático, renunció luego de que saliera a la luz que había persuadido a su exesposa para que se hiciera cargo de una infracción de tránsito en su lugar, para evitar perder puntos en su licencia.

Aunque el delito era menor, la mentira fue considerada incompatible con el rol público. Huhne terminó condenado por obstrucción a la justicia y encarcelado brevemente, pero su renuncia se produjo incluso antes de la sentencia.

Alemania

Karl-Theodor zu Guttenberg y el plagio en su tesis

El entonces ministro de Defensa alemán debió dejar su cargo luego de que se descubriera que había copiado partes de su tesis doctoral.

El escándalo, aunque no se tradujo inmediatamente en una condena penal, provocó una reacción pública y mediática masiva que hizo inviable su continuidad.

El caso mostró cómo la pérdida de credibilidad académica podía arrastrar la carrera política de un funcionario.

Japón

Renuncias por recibir regalos o aportes no declarados

En Japón, múltiples funcionarios han renunciado por recibir aportes mínimos o regalos simbólicos no declarados.

En 2014, la ministra de Economía, Yuko Obuchi, dimitió por sospechas de mal uso de fondos de campaña, aunque no se probó un enriquecimiento personal.

Ese mismo año, la ministra de Justicia también dejó su cargo por razones similares.

En la política japonesa, el sólo hecho de perder la confianza pública basta para abandonar el cargo.

En muchos países hay leyes. Brasil, Colombia, Italia, Perú, México, por ejemplo. Esto, por cierto, no impide la corrupción pero al menos la frena.

En democracias como Canadá, Reino Unido, Alemania, Suecia o Nueva Zelanda, no suelen existir leyes específicas de "ficha limpia", pero sí hay inhabilitaciones automáticas ante condenas penales graves y una fuerte cultura ética que lleva a renuncias voluntarias mucho antes de llegar a un fallo judicial. En estos países, la sanción política y social suele ser más eficaz que la jurídica.

En definitiva, no hace falta Ficha Limpia, hace falta conciencia limpia y una ciudadanía que no tolere el doble discurso ni las pequeñas trampas.