Echaron a Federico Higuaín del Columbus Crew tras ser acusado de sexismo y abuso físico a una referí

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- El Columbus Crew anunció oficialmente la desvinculación de Federico Higuaín como director técnico de su equipo filial en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo de Estados Unidos. La decisión se tomó tras una investigación interna relacionada con un incidente que ocurrió el 23 de agosto, donde el exdelantero argentino agredió verbal y físicamente a una árbitra durante un partido oficial.

De acuerdo al informe disciplinario, Higuaín apretó con fuerza la mano de la jueza sin soltarla tras recibir tres pedidos explícitos para que se detuviera, mientras le decía: "No olvides que este es un deporte de hombres". Este comportamiento llevó a su expulsión inmediata por parte de la árbitra y a una sanción inicial de dos fechas por parte de la liga estadounidense.

Sin embargo, la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) emitió un comunicado en el que consideró que la sanción era insuficiente, ya que el reglamento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) establece un mínimo de tres partidos de suspensión por agarre violento y otros tres por actos de discriminación sexista. Además, la PSRA recordó que el manual de la MLS Next Pro exige a los entrenadores mantener un estándar ético superior al de los futbolistas.

/Inicio Código Embebido/

The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



??: https://t.co/Q9PSsOdqkz pic.twitter.com/dZcVizYjii — The Crew (@ColumbusCrew) September 22, 2026

/Fin Código Embebido/

Ante la postura de la PSRA y la revisión del caso publicada por The Athletic, la directiva del club decidió reevaluar la situación. Según se explicó, la "falta de disposición de Higuaín para reflexionar, asumir la responsabilidad o ofrecer una disculpa pública" aceleró su despido. "No se han cumplido los estándares que nuestro club espera de un líder", sentenció el gerente general Issa Tall.

Higuaín, hermano del exdelantero internacional Gonzalo Higuaín, había asumido el cargo en enero de 2025, tras su paso por la reserva de Inter Miami. El exatacante finaliza así su ciclo de 55 partidos, en los cuales había logrado clasificar al equipo a los playoffs, y se interrumpe su vínculo con una franquicia donde dejó una huella histórica como jugador con 59 goles en 210 presentaciones.