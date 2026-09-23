Meta vuelve al juego de las gafas VR con un diseño liviano y opciones de entretenimiento mejoradas

Meta anunció su regreso al mercado de las gafas de realidad virtual con un nuevo dispositivo que promete ser más liviano y con mejores opciones de entretenimiento. En el evento Connect, el CEO Mark Zuckerberg destacó que estas gafas no solo son más ligeras, sino que también incluyen integraciones que permiten disfrutar de películas en formato IMAX.

Antes de la presentación, Zuckerberg recordó que la compañía había decidido reducir su enfoque en el Metaverso y centrarse en desarrollar dispositivos de VR solo cuando se logren avances significativos. "Este es un gran avance", afirmó, resaltando que el nuevo dispositivo ofrece una experiencia de inmersión y presencia sin necesidad de un headset voluminoso.

Las nuevas gafas son cinco veces más ligeras que el modelo Meta Quest 3 y están fabricadas con aleación de magnesio. Funcionan con un procesador Qualcomm Snapdragon Reality Elite y cuentan con un 'puck' computacional que también actúa como batería, permitiendo su uso en movimiento.

En cuanto a su funcionalidad, las gafas están diseñadas principalmente para el entretenimiento y cuentan con paneles micro-OLED que ofrecen una experiencia de visualización de 5K con soporte para Dolby Vision y Dolby Atmos. Los usuarios podrán descargar y ver películas a través de la plataforma.

Un aspecto destacado de las gafas es su compatibilidad con películas filmadas en IMAX. Meta las presenta como el primer dispositivo VR certificado como "IMAX Enhanced", lo que significa que ofrecerán una experiencia de visualización en un formato de relación de aspecto ampliada, característica de las proyecciones IMAX.

Además, las gafas son compatibles con experiencias 3D y permiten que los usuarios integren su espacio físico en la experiencia de visualización. Meta ha colaborado con Disney, y a partir de noviembre, los suscriptores de Disney+ podrán transmitir películas en 3D, incluidas algunas de Marvel.

Las gafas también contarán con Meta AI, el asistente virtual automatizado de la compañía, permitiendo a los usuarios iniciar películas o realizar tareas mediante comandos de voz y gestos de la mano.

El lanzamiento de estas gafas está previsto para la próxima primavera, con un precio inicial de $1,299.99.