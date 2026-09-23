"Abanderados 2026": la UNC busca acercar la educación superior a los jóvenes de barrios vulnerables

FOTO: El programa busca promover a chicos de barrios con menos oportunidades de ir la universidad.

En el marco del lanzamiento del programa “Abanderados 2026”, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) puso en marcha una iniciativa destinada a conectar de forma temprana la vida universitaria con estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.

El secretario de Extensión de la alta casa de estudios, Conrado Storani, explicó este miércoles a Cadena 3 que el proyecto convoca a abanderados y escoltas para brindarles un acompañamiento integral, que contempla el acceso a becas de estudio, comedor universitario y residencias estudiantiles.

El funcionario remarcó que el acompañamiento estará a cargo de tutores estudiantiles antes y durante el inicio de la carrera, bajo la premisa de que “el lugar o el código postal de nacimiento no debe condicionar el futuro educativo de ningún joven”.

Por su parte, el secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Daniel Glatstein, destacó la importancia de poner en valor el mérito académico y el esfuerzo de quienes han sostenido excelentes trayectorias escolares en entornos vulnerables.

El directivo remarcó que esta experiencia busca derribar los prejuicios y temores habituales en torno a las carreras de ciencias naturales e ingeniería, facilitando un ingreso fluido a la facultad.

Asimismo, señaló que se proyecta que estos futuros ingresantes se conviertan en nexos motivacionales que regresen a sus comunidades y escuelas para compartir su vivencia y estimular a otros jóvenes.

En tanto, el subsecretario de Intervención Comunitaria de la UNC, Luis Iznardo, precisó que, en esta primera fase de prueba, se convoca a un grupo inicial de al menos 30 abanderados y escoltas interesados en estudiar carreras científicas y tecnológicas.

Iznardo enfatizó la necesidad de ir a buscar activamente a los estudiantes a los barrios populares para romper la barrera mental de pensar que la formación universitaria resulta inalcanzable.

Además, indicó que la inscripción puede realizarse a través del sitio web institucional de la Secretaría de Extensión, convocando también a directivos escolares a postular a sus alumnos.

Para garantizar la equidad en el proceso de selección, la universidad utilizará el Índice de Prioridad Social para jerarquizar a los postulantes provenientes de los sectores con mayores índices de vulnerabilidad de la capital cordobesa.

Además de las becas económicas y de alimentación, la institución pondrá a disposición herramientas integrales, como el Plan de Asistencia Social Solidaria (PASOS), para brindar atención médica primaria a los ingresantes.

Storani subrayó la aspiración de extender esta experiencia hacia otras facultades y unidades académicas en las siguientes ediciones, incrementando de forma progresiva la cantidad de beneficiarios.

Esta propuesta se suma a la trayectoria de extensión comunitaria que sostiene la UNC, como los talleres de robótica e impresión 3D para niños y las redes de apoyo escolar integradas por unos 500 estudiantes voluntarios en barrios periféricos.

Iznardo resaltó la relevancia simbólica de que los estudiantes conozcan desde temprana edad el predio de la Ciudad Universitaria y se reconozcan como parte activa de la educación pública.

Con inscripciones abiertas hasta el martes 13 de octubre, la casa de altos estudios reafirma su compromiso de promover un acceso más justo e igualitario al conocimiento.

Entrevista de “Amamos Argentina”.