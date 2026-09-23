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Copa Argentina: Boca y Racing ya tienen árbitro designado y las críticas no se hicieron esperar

Andrés Gariano, el árbitro elegido para el partido de cuartos de final, ha sido protagonista de decisiones controversiales en recientes encuentros del Torneo Clausura.

23/09/2026 | 23:51Redacción Cadena 3

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Andrés Gariano, el árbitro designado para Boca.-Racing. Foto: Agencia NA.

FOTO: Andrés Gariano, el árbitro designado para Boca.-Racing. Foto: Agencia NA.

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino ha dado a conocer la terna arbitral para el esperado enfrentamiento de cuartos de final de la Copa Argentina que disputarán Boca y Racing el próximo domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

El árbitro asignado para el partido es Andrés Gariano, quien contará con la asistencia de Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri. En la sala de videoasistencia (VAR) se encontrará Lucas Novelli, con Diego Romero como AVAR, y Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro.

Gariano tiene un reciente antecedente con Racing, ya que lo dirigió en diciembre de 2024, cuando La Academia sufrió una derrota de 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Además, su historial con el equipo de Avellaneda incluye una victoria por 1-0 contra San Martín de Formosa en un certamen anterior.

En otra ocasión, el árbitro también estuvo al frente de un partido donde Racing se impuso por 4-0 ante Defensa y Justicia en abril pasado. Sin embargo, Gariano ha estado en el centro de la controversia por decisiones arbitrales que han generado descontento.

Una de las situaciones más discutidas ocurrió cuando no expulsó al defensor de River Mauro Arambarri tras una falta sobre el jugador de Atlético Tucumán, Alexis Canelo, lo que desató protestas del director técnico del "Decano", Julio Falcioni. Falcioni expresó: "En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no", refiriéndose a la disparidad en las decisiones arbitrales.

Otra polémica se suscitó durante la derrota de River por 1-0 ante Tigre, cuando Gariano no sancionó un penal reclamado por el equipo de Núñez por una falta sobre Ángel Correa. El defensor Nicolás Otamendi se mostró crítico al afirmar: "No está para dirigir en este tipo de competencias". Por su parte, Gariano justificó su actuación indicando: "En cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal".

Lectura rápida

¿Quién es el árbitro designado?
El árbitro designado para el partido entre Boca y Racing es Andrés Gariano.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se disputará el domingo a las 17:00 en el Gigante de Arroyito.

¿Qué polémicas ha tenido Gariano?
Gariano ha sido criticado por no expulsar a jugadores en situaciones clave y por decisiones en partidos anteriores.

¿Qué dijo Falcioni sobre Gariano?
Falcioni comentó que le extrañaba la falta de sanciones en jugadas similares y expresó su descontento.

¿Cuál fue la reacción de Otamendi?
Otamendi criticó la capacidad de Gariano para dirigir en competencias importantes tras un partido polémico.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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