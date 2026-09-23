Conmoción en Villa de María del Río Seco: hallan el cuerpo de un bebé despedazado en una plaza

La localidad de Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba, atraviesa momentos de profunda conmoción tras el macabro hallazgo del cuerpo de un bebé sin vida y con signos de mutilación en el predio de una plaza pública.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede.

El hecho se descubrió este martes, cuando un vecino del sector divisó el cuerpo dentro de una bolsa de residuos y dio aviso inmediato a las autoridades policiales.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que animales de la zona habrían roto la bolsa y despedazado los restos del recién nacido.

La fiscal Cepede confirmó que el cuerpo de la criatura presentaba mutilaciones visibles y precisó que se aguardan las pericias forenses clave: "Su cuerpo no estaba completo. Por el tamaño creemos que ya tenía varias semanas de vida".

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Asimismo, la magistrada reveló que se investiga la presencia de una soga alrededor del cuello del bebé. La autopsia se llevará a cabo en el Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba para precisar la causa exacta del deceso.

Entre las primeras medidas de instrucción, la fiscalía dispuso el relevamiento y análisis de todas las historias clínicas de mujeres que hayan dado a luz recientemente en la zona.

Sin embargo, los investigadores no descartan que el nacimiento o el parto se hayan producido de manera clandestina en un domicilio particular.

La tragedia sacude nuevamente a la comunidad de Villa de María del Río Seco, que aún se encuentra sensibilizada tras recientes procedimientos judiciales vinculados con detenciones por causas de abuso sexual y grooming que involucran a menores de edad en la misma localidad.