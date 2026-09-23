Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 23 de septiembre

El dólar es un tema recurrente en la economía argentina, especialmente en un contexto donde las distintas cotizaciones reflejan no solo la situación del mercado, sino también las expectativas sobre la economía del país. Este miércoles 23 de septiembre, las cotizaciones están marcadas por cifras que impactan en el bolsillo de todos los argentinos.

El dólar oficial se presenta con una cotización de 1.485 pesos en su modalidad de compra y 1.535 pesos en la venta. Este tipo de cambio es el que regula el Banco Central y define el valor por el cual el gobierno adquiere dólares. Esta cotización es fundamental para quienes necesitan realizar operaciones de comercio exterior o viajar al extranjero.

Por otra parte, tenemos el dólar blue, que sigue siendo el más buscado entre los argentinos. Este tipo de cambio se ubica en 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta. La diferencia respecto al oficial es significativa y resalta la desconfianza de los ciudadanos en la economía, impulsando la elección por la compra en el mercado informal.

Adicionalmente, el dólar mayorista se fija en 1.506 pesos de compra y 1.515 pesos de venta, utilizado principalmente por empresas para realizar transacciones más grandes. Esto indica que las empresas que importan bienes deben enfrentar costos elevados en dólares.

Otro concepto interesante es el de dólar contado con liquidación (CCL), el cual se encuentra en 1.594,6 pesos para la compra y 1.598,3 pesos en la venta. Este tipo de cambio permite a los inversores mover capital al exterior de manera legal, y hoy en día es muy utilizado por aquellos que desean diversificar sus inversiones en el extranjero.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en 1.589,48 pesos de compra y 1.593,58 pesos de venta. Este valor surge gracias a las conversiones que se realizan a través de plataformas digitales y han cobrado relevancia en los últimos años por la falta de confianza en el sistema bancario tradicional.

Además, se debe tener en cuenta el dólar tarjeta, que hoy cotiza a 1.930,5 pesos en la compra y hasta 1.995,5 pesos en la venta. Este tipo tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito al momento de realizar compras en moneda extranjera y está sujeto a un recargo del 30% sobre el valor oficial.

Las variaciones en el valor del dólar están influenciadas por múltiples factores, entre ellos, la política monetaria del gobierno, las expectativas de la inflación, y la oferta y demanda del dólar. Factores externos como la situación económica global también juegan un papel crucial en el valor del dólar. En este sentido, el análisis de las cotizaciones diarias no solo sirve para entender el presente, sino que es esencial para prever futuros movimientos económicos que afectan tanto a particulares como a empresas.