Escobar y Goitea, en duda para los próximos partidos de Newell’s
Frank Darío Kudelka no sabe si contará con los jugadores para afrontar los venideros compromisos, que son ante Lanús y Gimnasia de Mendoza.
23/09/2026 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El entrenador de Newell's, Frank Darío Kudelka.
Franco Escobar todavía no se recuperó y no está entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros. El defensor tiene tiempo para ponerse a punto de cara al próximo compromiso de Newell’s, que será ante Lanús el sábado 3 de octubre, a las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Por su parte, Nicolás Goitea también viene retrasado desde lo futbolístico y su situación será evaluada durante los próximos entrenamientos. Después del encuentro ante Lanús, la Lepra deberá visitar a Gimnasia de Mendoza el domingo 11 de octubre, a las 14, por la fecha 12.
En tanto, se confirmó que Nicolás Carrizo salió del último partido por una cuestión física y no por una decisión táctica. El jugador sufrió una contractura y fue reemplazado por precaución.
Lectura rápida
1. ¿Quién no se recuperó y no está entrenando con normalidad?
Franco Escobar no se recuperó y no está entrenando con normalidad.
2. ¿Cuál es el próximo compromiso de Newell’s?
Newell’s jugará ante Lanús el sábado 3 de octubre.
3. ¿Qué situación se evaluará durante los próximos entrenamientos?
La situación de Nicolás Goitea se evaluará durante los próximos entrenamientos.
4. ¿Qué le ocurrió a Nicolás Carrizo en el último partido?
Nicolás Carrizo salió del último partido por una contractura.
5. ¿Cuándo jugará Newell’s contra Gimnasia de Mendoza?
Newell’s visitará a Gimnasia de Mendoza el domingo 11 de octubre a las 14.