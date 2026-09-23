Escobar y Goitea, en duda para los próximos partidos de Newell’s

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Franco Escobar todavía no se recuperó y no está entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros. El defensor tiene tiempo para ponerse a punto de cara al próximo compromiso de Newell’s, que será ante Lanús el sábado 3 de octubre, a las 17, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Por su parte, Nicolás Goitea también viene retrasado desde lo futbolístico y su situación será evaluada durante los próximos entrenamientos. Después del encuentro ante Lanús, la Lepra deberá visitar a Gimnasia de Mendoza el domingo 11 de octubre, a las 14, por la fecha 12.

En tanto, se confirmó que Nicolás Carrizo salió del último partido por una cuestión física y no por una decisión táctica. El jugador sufrió una contractura y fue reemplazado por precaución.