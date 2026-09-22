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Estudiantes tiene en la mira a un jugador de Talleres

Al no tener a Palacios y González Pires para el choque con Flamengo, el "Pincha" está interesado en el defensor de la "T".

22/09/2026 | 19:19Redacción Cadena 3

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Luego de la dura derrota que sufrió Estudiantes de La Plata en el Néstor Díaz Pérez contra Lanús, quedaron algunos coletazos de lo que fueron la presentación del equipo de Alexander Medina no solo por lo sucedido en el campo de juego, sino también por el futuro cercano para los hombres del Cacique.

El Pincha pretende sumar un defensor central para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el juego de ida con Flamengo.

Carlos Izquierdoz de Lanús, Matías Catalán de Talleres y Marcos Rojo de Racing son las alternativas que maneja el club platense.

El contrato de Izquierdoz, de 37 años, con el Granate se extendió recientemente hasta finales de 2027, y tiene la decisión tomada de retirarse en Lanús.

Pese a este deseo, en Estudiantes tienen otros nombres agendados, como son Marcos Rojo y Matías Catalán, pero no hay que descartar que aparezca algún apellido tapado, siempre que sea en libertad de acción y del medio local, que no haya jugado las fases finales de esta edición de la Copa Libertadores.

Rojo tiene 20 partidos en el año, dos goles y una asistencia en la Academia.

Catalán tiene contrato en la "T" hasta el 31 de diciembre y hace tres fechas volvió a ser tenido en cuenta tras haber sido separado del plantel por no renovar el vínculo.

Lectura rápida

¿Qué busca Estudiantes de La Plata tras la derrota? Estudiantes busca sumar un defensor central para las semifinales de la Copa Libertadores.

¿Quiénes son las bajas del equipo? Las ausencias son Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el juego de ida con Flamengo.

¿Qué jugadores están en la lista de alternativas? Carlos Izquierdoz, Matías Catalán y Marcos Rojo son las opciones que maneja el club.

¿Cuál es la situación contractual de Izquierdoz? Izquierdoz tiene contrato con Lanús hasta finales de 2027 y planea retirarse allí.

¿Qué información se tiene sobre Rojo y Catalán? Rojo ha jugado 20 partidos este año, mientras que Catalán tiene contrato hasta el 31 de diciembre y fue readmitido en el plantel.

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