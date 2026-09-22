Estudiantes tiene en la mira a un jugador de Talleres

Luego de la dura derrota que sufrió Estudiantes de La Plata en el Néstor Díaz Pérez contra Lanús, quedaron algunos coletazos de lo que fueron la presentación del equipo de Alexander Medina no solo por lo sucedido en el campo de juego, sino también por el futuro cercano para los hombres del Cacique.

El Pincha pretende sumar un defensor central para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el juego de ida con Flamengo.

Carlos Izquierdoz de Lanús, Matías Catalán de Talleres y Marcos Rojo de Racing son las alternativas que maneja el club platense.

El contrato de Izquierdoz, de 37 años, con el Granate se extendió recientemente hasta finales de 2027, y tiene la decisión tomada de retirarse en Lanús.

Pese a este deseo, en Estudiantes tienen otros nombres agendados, como son Marcos Rojo y Matías Catalán, pero no hay que descartar que aparezca algún apellido tapado, siempre que sea en libertad de acción y del medio local, que no haya jugado las fases finales de esta edición de la Copa Libertadores.

Rojo tiene 20 partidos en el año, dos goles y una asistencia en la Academia.

Catalán tiene contrato en la "T" hasta el 31 de diciembre y hace tres fechas volvió a ser tenido en cuenta tras haber sido separado del plantel por no renovar el vínculo.