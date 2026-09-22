Sánchez solicita explicaciones a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta y critica a la UE

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que ha solicitado explicaciones a Marruecos por la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Sánchez admitió que el control fronterizo del país vecino "falló" en ese periodo crítico.

"Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló", declaró Sánchez en una entrevista con CNN desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandatario español aseguró que su Gobierno espera ahora "acciones y respuestas" por parte de Marruecos, aunque destacó que la colaboración entre Madrid y Rabat es efectiva.

Sánchez critica a los socios europeos por su falta de solidaridad

Sánchez hizo un llamado a la Unión Europea para que muestre solidaridad ante la crisis de Ceuta, enfatizando que la ciudad autónoma es parte de la frontera exterior europea con África. "Por desgracia, durante la crisis sufrimos la falta de solidaridad de muchos de estos gobiernos", expresó, según reportó Euronews.

El líder español subrayó que España había demostrado solidaridad con otros países europeos durante la crisis migratoria en Lampedusa, Italia, y con Dinamarca ante las amenazas a la integridad territorial de Groenlandia. "Por eso pedimos esa solidaridad cuando se trata de Ceuta", añadió.

Las declaraciones de Sánchez se producen casi dos meses después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, que desbordó temporalmente la capacidad de acogida de la ciudad y obligó a aumentar los recursos para atender a los recién llegados.

A principios de septiembre, Sánchez ya había reconocido fallas en la capacidad de España para anticipar una llegada de tal magnitud y defendió la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y respuesta.

El Gobierno español mantiene conversaciones con las autoridades marroquíes para gestionar las consecuencias de esta crisis, incluyendo la situación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta y el retorno de aquellos que no tienen derecho a permanecer en España.