Debate en la ONU: ¿Robots asesinos o superinteligencia? Líderes mundiales expresan sus preocupaciones

NACIONES UNIDAS — El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) se intensifica en la ONU, donde se enfrentan las preocupaciones sobre los "robots asesinos" y la posibilidad de una "superinteligencia". En una reciente reunión de la Asamblea General, los líderes mundiales discutieron la necesidad de supervisar el desarrollo de la IA, tras la publicación de un informe de la ONU que señala el riesgo de daños irreversibles por su uso incontrolado.

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió la sesión instando a que las decisiones críticas no sean delegadas a las máquinas. "Resolvamos que las decisiones de vida o muerte nunca deben entregarse a las máquinas. Los robots asesinos no deben tener lugar en nuestro futuro", afirmó Guterres, quien ya había abordado el tema de la IA en su primer discurso ante la Asamblea General hace una década.

En contraste, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la idea de un control global sobre la IA, enfatizando que el término correcto debe ser "superinteligencia". En su intervención, Trump hizo alusión a las predicciones sobre el cambio climático, sugiriendo que las mismas voces que advierten sobre los peligros de la IA son las que previamente habían alarmado sobre el calentamiento global. "Las mismas personas que dijeron que todos estaríamos muertos en 12 años por el calentamiento global, ahora dicen que la IA nos va a matar a todos", argumentó.

Trump se refería a un informe de la ONU de 2018 sobre el cambio climático, que alertaba sobre el calentamiento global y sus posibles consecuencias. Sin embargo, la interpretación que hizo el presidente parece simplificar un asunto complejo. Según el presidente del departamento de ciencias de la computación de la Universidad de Chicago, Henry Hoffmann, tanto Guterres como Trump reducen el debate a extremos que no ayudan a la comprensión de los riesgos asociados a la IA.

Algunos líderes, como el presidente francés Emmanuel Macron, abogan por actuar proactivamente para prevenir los posibles efectos negativos de la IA. "No esperemos a que las consecuencias caigan como una lluvia sobre la IA. Debemos actuar ahora para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes", expresó Macron.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también resaltó la importancia de establecer controles firmes sobre la IA, afirmando que esta tecnología impactará de manera significativa en diversos aspectos de la humanidad. "La inteligencia artificial es la tecnología más trascendental en la historia de la humanidad. Los seres humanos pueden y deben estar al volante. Tenemos una elección: podemos competir, cooperar o ir más despacio. Para mí, la cooperación es el mejor camino a seguir", destacó Stubb.

Por su parte, el primer ministro británico Andy Burnham subrayó la necesidad de un conjunto unificado de principios y estándares globales para aprovechar el potencial de la IA mientras se mitigan sus riesgos. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, programada para el miércoles, incluirá a destacados líderes del sector tecnológico, como Sam Altman, director general de OpenAI, y Dario Amodei, director general de Anthropic, quienes han expresado la urgencia de establecer medidas de control sobre la IA.

En resumen, la discusión en la ONU sobre la inteligencia artificial refleja un panorama dividido entre quienes abogan por un control riguroso y quienes consideran que la regulación podría ser contraproducente. A medida que la tecnología avanza, las implicaciones de sus aplicaciones seguirán siendo un tema candente en la agenda internacional.