Reunión entre enviados de EE.UU. e Irán durante la Asamblea General de la ONU

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que se llevaron a cabo conversaciones entre Estados Unidos e Irán el pasado martes, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU. Trump manifestó su optimismo respecto a que se alcanzará un acuerdo con Teherán.

La reunión tuvo una duración aproximada de tres horas, según lo declarado por Trump, quien estuvo acompañado por su yerno, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff, según reportes de las cadenas CBS News y NBC News, así como de Noticias Argentinas.

Witkoff expresó que la reunión fue positiva, afirmando: "Me siento muy bien ahora mismo", aunque no proporcionó detalles adicionales sobre el contenido de las conversaciones.

En una conferencia de prensa junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Trump mencionó que la reunión finalizó una hora antes de su comparecencia. "Tuvieron una reunión muy buena, muy productiva, y tienen otra programada para un futuro muy próximo", aseguró Trump.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó su encuentro con Witkoff al margen de la Asamblea General, donde discutieron las condiciones para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, según informó la cadena estatal iraní IRIB.

Las condiciones propuestas por Araghchi incluían el levantamiento del bloqueo naval de EE. UU., la liberación de activos iraníes que se encuentran congelados y el cese de la guerra en todos los "frentes de resistencia", según lo indicado por IRIB.

Horas antes, Trump había advertido que podría "aniquilar" a la República Islámica si no se logra un acuerdo pronto para poner fin a la guerra que se prolonga por casi siete meses.