Trump respaldó a Milei ante líderes de América: "Tuvimos una gran victoria en Argentina"

FOTO: Milei y Trump compartieron la sesión del Escudo de las Américas en la ONU.

FOTO: Milei y Trump compartieron la sesión del Escudo de las Américas en la ONU.

El presidente Javier Milei compartió este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El encuentro fue organizado por Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU.

La iniciativa está orientada a fortalecer la cooperación entre países del continente frente al narcotráfico y el crimen transnacional. Trump planteó durante la reunión una mayor coordinación regional y pidió a los países participantes considerar a los grupos vinculados al narcotráfico como amenazas comunes.

El respaldo de Trump a Milei

Trump tomó la palabra después de la intervención del mandatario argentino y dedicó parte de su discurso a destacar los resultados electorales de dirigentes que, según dijo, contó con su apoyo.

“He apoyado a algunos de vosotros, y hemos tenido grandes victorias electorales. Creo que estoy nueve contra nueve. Todos los que he apoyado han ganado”, afirmó el presidente estadounidense.

En ese contexto, mencionó específicamente a la Argentina: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”.

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Trump agregó que había habido “muchas victorias” y afirmó: “Estoy con vosotros en todo momento, y lo que pueda hacer, lo haré”.

El presidente estadounidense también destacó la importancia que le asigna al Escudo de las Américas y lo definió como una alianza destinada a fortalecer la seguridad económica y nacional del hemisferio occidental.

Trump pidió proteger los recursos de la región

Durante su intervención, Trump sostuvo que los países de la región tienen una gran cantidad de recursos naturales y planteó la necesidad de evitar que sean controlados por “potencias externas hostiles”.

“No permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso ocurra”, afirmó.

El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, señaló que la iniciativa no se limita a la seguridad. Según explicó, también busca ampliar la cooperación económica y diplomática entre los países participantes y coordinar posiciones en organismos internacionales.

La iniciativa Escudo de las Américas fue lanzada por Trump en marzo y tiene como eje la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Argentina se incorporó al grupo junto con otros países de la región.

Qué dijo Milei

Durante la sesión, Milei planteó que la seguridad argentina debe ser entendida también en relación con la de sus países vecinos y aliados.

El Presidente destacó la necesidad de reconstruir los sistemas de seguridad e inteligencia y vinculó esa tarea con la protección de los recursos considerados estratégicos. También sostuvo que Argentina busca asumir un papel activo en la seguridad hemisférica.

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En su intervención, mencionó además desafíos relacionados con el Atlántico Sur y la Antártida y señaló que las amenazas actuales no se limitan al ámbito militar, sino que también incluyen el crimen transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y las operaciones vinculadas con la información.

Milei afirmó que su Gobierno apunta a fortalecer las herramientas para combatir esas amenazas, seguir sus estructuras financieras y evitar su infiltración en las instituciones.

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La agenda de Milei en Nueva York

La participación en el Escudo de las Américas forma parte de la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York por la Asamblea General de la ONU. Según informó Presidencia, Milei llegó al encuentro acompañado por el mandatario paraguayo Santiago Peña.

Luego de la actividad, el jefe de Estado tenía previsto continuar con su agenda internacional y mantener una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar cuestiones de interés bilateral y regional.

Milei también tiene previsto participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde expondrá sobre la política exterior argentina y la agenda internacional.