Trump y el primer ministro de Reino Unido hablaron sobre Malvinas: "Las relaciones están mejorando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron este martes su primer encuentro cara a cara en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre los temas de la reunión estuvieron las Islas Malvinas, el comercio y la guerra en Ucrania.

El propio Burnham confirmó que durante la conversación hablaron de “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”. El encuentro se produjo en medio de la agenda diplomática que ambos mantienen en Nueva York por la 81ª Asamblea General de la ONU.

Tras la reunión, Trump destacó el vínculo con el nuevo primer ministro británico. “Las relaciones están mejorando”, afirmó el mandatario estadounidense, quien describió a Burnham como un “hombre de negocios nato”.

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Trump también sostuvo que la relación con el Reino Unido atraviesa un momento positivo y remarcó que había mantenido conversaciones telefónicas con Burnham antes de este primer encuentro presencial. Por su parte, el primer ministro británico afirmó que ambos habían establecido una “buena conexión” durante sus primeras conversaciones.

Qué hablaron sobre Malvinas

El conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas formó parte de la agenda del encuentro, aunque ninguno de los dos dirigentes brindó detalles sobre el contenido de esa conversación.

La cuestión de las islas constituye un reclamo histórico de la Argentina, mientras que el Reino Unido mantiene el control del archipiélago desde 1833. La mención se produjo mientras el presidente argentino Javier Milei participa también de la Asamblea General de la ONU y tiene previsto abordar el reclamo argentino por Malvinas en su discurso.

Ucrania, inmigración y Medio Oriente

Durante la conferencia de prensa posterior, Burnham también destacó la necesidad de avanzar hacia la paz en Ucrania y afirmó que el Reino Unido está dispuesto a “desempeñar su papel” frente al conflicto de Medio Oriente.

La inmigración fue otro de los asuntos tratados. El primer ministro británico señaló su compromiso con un enfoque “controlado” sobre la cuestión.

Trump, en tanto, se refirió nuevamente a las negociaciones con Irán y aseguró que ambos países mantuvieron contactos durante este martes. “Creo que se llegará a un acuerdo”, afirmó, aunque reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear.

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El encuentro entre Trump y Burnham se produjo pocas horas después del discurso del presidente estadounidense ante la Asamblea General, donde había endurecido su mensaje hacia Irán. Más tarde, junto al primer ministro británico, adoptó un tono más conciliador al referirse a las conversaciones entre Washington y Teherán.