Ocho países islámicos exigen a Israel el cumplimiento de compromisos del plan de paz de Gaza

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Ocho naciones de mayoría islámica, entre ellas Egipto, Qatar, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Pakistán e Indonesia, han solicitado a Israel que cumpla de manera inmediata con sus compromisos en el marco de la primera fase del plan de paz de Gaza. Esta demanda incluye garantizar la entrega segura e irrestricta de ayuda humanitaria y facilitar la rehabilitación de infraestructura crítica, según lo comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

Los cancilleres de estos ocho países expresaron el lunes su profunda preocupación por el sufrimiento humanitario que continúa en Gaza y resaltaron la necesidad imperiosa de preservar el cese al fuego y poner fin a todas las violaciones de este acuerdo, de acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el ministerio.

Los ministros también mencionaron que la hoja de ruta establece un marco para avanzar hacia la segunda fase del plan de paz para Gaza, propuesto por Estados Unidos, que abarca el decomiso de armas, la retirada total de Israel, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y el inicio de acciones de recuperación y reconstrucción en la región.

Además, reiteraron su firme rechazo a cualquier medida destinada a la expulsión o desplazamiento forzado de los palestinos, así como a la alteración del carácter territorial o demográfico del territorio palestino ocupado. Exigieron la revocación inmediata de la expansión de los asentamientos israelíes y de todas las medidas relacionadas.

Los ministros subrayaron que Gaza debe ser considerada como una parte integral del territorio palestino y reafirmaron su apoyo a la reunificación del enclave con Cisjordania, así como a la creación de un Estado palestino independiente que tenga a Jerusalén Oriental como su capital, en el marco de la solución de dos Estados.

En una declaración realizada hoy, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país no abandonará sus posiciones actuales dentro de Gaza hasta que Hamas sea desmantelado y el enclave esté desmilitarizado, condicionando cualquier retirada adicional a requisitos que, según Israel, aún no se han cumplido.

Por otro lado, las autoridades de salud de Gaza informaron que 1.399 palestinos han perdido la vida desde que se instauró el cese al fuego entre Israel y Hamas en octubre del año pasado, elevando el total de víctimas mortales desde el 7 de octubre de 2023 a 73.919.

El cese al fuego puso fin a la ofensiva a gran escala de Israel, aunque los ataques israelíes han continuado. El plan de paz para Gaza, respaldado por Estados Unidos, contempla mayores retiradas israelíes junto con el desarme de Hamas, pero su implementación ha quedado estancada.