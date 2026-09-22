Sofía Gonet expone 10 años de acoso y amenazas de un hombre a su expareja, Homero Pettinato

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La influencer Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", compartió su experiencia de acoso por parte de un hombre que, según sus palabras, la hostiga de manera sistemática desde hace diez años. Esta situación se hizo pública tras las amenazas de muerte que recibió su expareja Homero Pettinato, provenientes de un individuo identificado como "Hernán Bloquero". El incidente ocurrió el lunes, cuando el hombre se presentó en el lugar de trabajo de Pettinato después de múltiples advertencias.

En una entrevista con el programa Sálvese quien pueda (América TV), Gonet confesó que el acoso ha sido constante: "Yo vivo desde hace diez años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. No hay momento en el que yo no agarre el celular y no tenga un mensaje", relató.

La influencer explicó que los mensajes se volvieron cada vez más amenazantes con el tiempo, incluso dirigidos a sus parejas: "Ahí me empezó a amenazar. Me mandaba calaveras por foto, cosas así, cruces. A cada pareja que tuve, obviamente la amenazó". Gonet también mencionó que "construyó una relación parasocial" con ella, en la que se siente atrapada.

Luego del reciente episodio que involucró a Pettinato, Gonet indicó que pudo rastrear los movimientos de Bloquero a través de sus redes sociales: "Se ve que me tiene en mejores amigos y pude ver que iba marcando todo el recorrido que iba haciendo", describió.

La influencer comunicó que ha intentado bloquearlo en cada cuenta, pero que siempre encuentra una forma de volver a contactarla. Ante la gravedad de la situación, anunció su intención de tomar acciones legales contra él.

Homero Pettinato, por su parte, también denunció a Bloquero tras el incidente en su lugar de trabajo. En sus redes sociales, expresó: "Estoy tranquilo, hice la denuncia en la policía. Lo que hay que hacer cuando te pasa este tipo de cosas". Reconoció que, aunque había subestimado las amenazas, el hecho de que el hombre se presentara físicamente fue un llamado de atención para actuar.

Pettinato mencionó que no desea que el caso se convierta en un motivo de odio o violencia en redes: "No quiero dejar crecer esto", y agregó que Bloquero debería recibir ayuda profesional para su condición mental. Además, pidió que no se lo amenace o agreda, sino que se busque una solución a través de la salud mental.