Los Leones, pentacampeones: Argentina ganó el oro en los Juegos Suramericanos

FOTO: Los Leones se quedaron con el oro en los Suramericanos (Foto: X)

Los Leones volvieron a quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos. La selección argentina de hockey sobre césped masculino venció 3-1 a Chile en la final disputada este martes en Santa Fe y se consagró campeona.

Con este título, Argentina alcanzó el pentacampeonato en los Juegos Suramericanos, ya que antes obtuvo el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026.

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Los Leones no participaron de la edición de Medellín 2010, por lo que no tuvieron presencia en esa competencia.

El seleccionado argentino cerró su participación en Santa Fe con un acumulado en toda su historia en los Suramericanos de 24 victorias y un empate, según los registros de la competencia.