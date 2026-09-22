¿Qué le contestó AFA a River tras la presentación del documento?

Tras la reunión del Comité Ejecutivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que detalló los temas que se trataron.

Ante esto, uno de los párrafos resaltó la propuesta presentada por Ignacio Villarroel, vicepresidente 2do de River, sobre reformas para los torneos venideros.

A grandes rasgos, el documento del "Millonario" hablaba de aspectos como el mercado de pases, torneos más lógicos, ingresos de dinero de la televisación y arbitrajes.

Esta fue la respuesta de AFA: "Por otra parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación".

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