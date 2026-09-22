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¿Qué le contestó AFA a River tras la presentación del documento?

La Asociación del Fútbol Argentino informó que lo planteado por el "Millonario" recién se analizará para 2028.

22/09/2026 | 15:04Redacción Cadena 3

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Tras la reunión del Comité Ejecutivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que detalló los temas que se trataron. 

Ante esto, uno de los párrafos resaltó la propuesta presentada por Ignacio Villarroel, vicepresidente 2do de River, sobre reformas para los torneos venideros.

A grandes rasgos, el documento del "Millonario" hablaba de aspectos como el mercado de pases, torneos más lógicos, ingresos de dinero de la televisación y arbitrajes.

Esta fue la respuesta de AFA: "Por otra parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación".

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Lectura rápida

¿Qué se discutió en la reunión del Comité Ejecutivo?
Se trataron varios temas, destacando la propuesta de reformas para los torneos venideros.

¿Quién presentó la propuesta de reformas?
La propuesta fue presentada por Ignacio Villarroel, vicepresidente 2do de River.

¿Cuándo se analizarán las reformas propuestas?
Las reformas se analizarán con vistas a la temporada 2028.

¿Qué documento presentó el Club Atlético River Plate?
Presentó un documento con una serie de reformas que habían sido difundidas oficialmente el día anterior a la reunión.

¿Qué competiciones ya están definidas?
Todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación.

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