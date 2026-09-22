Federico Valverde se pierde el amistoso ante Japón por lesión en el tobillo

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha confirmado que el capitán Federico Valverde no formará parte de la selección uruguaya en el amistoso de la Fecha FIFA contra Japón. El mediocampista sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo tras un fuerte planchazo del surcoreano Kang-in Lee, ocurrido al final del primer tiempo en el derbi madrileño donde el Real Madrid cayó 2 a 1 frente al Atlético de Madrid.

Inicialmente, el club merengue había informado que Valverde había sufrido un traumatismo severo, sin embargo, la posterior confirmación del esguince ha llevado a la AUF a tomar la decisión de descartarlo para evitar complicaciones durante los viajes de larga distancia.

Ante la ausencia de Valverde, la selección uruguaya ha convocado de manera urgente al volante de Palmeiras, Emiliano Martínez, quien se unirá al plantel para el compromiso ante Japón.

Diego Forlán asumirá como director técnico del combinado uruguayo en este amistoso, el primero desde el final de la etapa de Marcelo Bielsa y la eliminación en el Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi.

Uruguay y Japón se encuentran en un proceso de reestructuración tras sus respectivas eliminaciones en la última Copa del Mundo. La selección uruguaya se despidió tras perder 1-0 ante España, mientras que Japón fue eliminado en dieciseisavos de final tras una ajustada derrota 2-1 contra Brasil.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones tuvo lugar el 24 de marzo de 2023 en Tokio, donde el partido finalizó en empate 1-1, con un gol de Valverde para Uruguay y otro de Takuma Nishimura para Japón.

Agencia NA