Lotes del Grupo Roma: "Si se engañó al comprador, es una falta ética"

El vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, José Ellena, confirmó en Juntos por Cadena 3 Rosario que recibieron varias denuncias contra inmobiliarias que comercializaron lotes del Grupo Roma. Explicó que un grupo de damnificados se presentó ante la institución, donde fueron escuchados y recibieron asesoramiento sobre la responsabilidad profesional de quienes intervinieron en las operaciones.

“Hay una responsabilidad del corredor inmobiliario en la medida que no haya sido claro en cuanto al estado del ofrecimiento del inmueble ofrecido”, sostuvo Ellena. Y agregó: “Si no se fue claro o si se engañó o si se aprovechó del desconocimiento del comprador, evidentemente es una falta ética que el Tribunal de Ética lo analizará y juzgará correspondientemente”.

El dirigente reconoció además que la comercialización de terrenos sin habilitación es más habitual de lo que debería. “Muchísimos desarrollos a veces salen con una preaprobación o con un anteproyecto y no es lo ideal”, explicó. Según señaló, los tiempos de aprobación de distintos organismos provinciales pueden extenderse durante años, aunque aseguró que el procedimiento se volvió más claro con una oficina única de ingreso.

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Ellena diferenció las demoras de aquellos emprendimientos que podrían resultar inviables. “Una cosa es la demora y otra cosa es la inviabilidad”, afirmó. En ese sentido, planteó que algunos proyectos deberán modificarse, adaptarse o reordenarse porque, tal como fueron presentados originalmente, “se conocía o se sabía que no iban a ser” posibles.

Sobre la eventual participación de autoridades locales, el vicepresidente del Colegio sostuvo que también existe responsabilidad cuando hay respaldo político a un desarrollo que no cuenta con las condiciones necesarias. “Si hay anuencia de las autoridades, tienen una doble responsabilidad”, señaló, y añadió que un corredor que ofreciera un proyecto sabiendo que no estaba terminado o que era poco probable que se concrete “tiene por supuesto su responsabilidad y tiene que ser sancionado”.

Ante la consulta sobre quiénes deberían responder frente a los compradores, Ellena fue contundente: “Yo creo que es mancomunada, todos tienen responsabilidades”. Mencionó al desarrollador que ofrece un proyecto que sabe que no podrá llevar adelante, a las autoridades que eventualmente lo avalan y al corredor inmobiliario que interviene en la comercialización con conocimiento de esas condiciones.

Finalmente, Ellena se refirió a las personas que adquirieron los terrenos y todavía esperan una solución. “Acá hay gente que se compró eso para su vivienda, para poder tener su hogar”, sostuvo. Y concluyó: “La verdad que es muy triste y tienen que ser sancionados quienes sean responsables de esto”.

Entrevista de Alberto Lotuf.