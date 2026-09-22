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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El sorteo número 18896 de la quiniela matutina se realizó el martes 22 de septiembre a las 15:00, destacando el número 9344, que representa a "A primera (La Carcel)".

22/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18896 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 9344, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).

1° 9344
2° 7915
3° 8793
4° 9080
5° 5835
6° 8802
7° 0042
8° 6539
9° 1690
10° 2028
11° 8756
12° 7574
13° 5750
14° 7347
15° 5151
16° 0053
17° 1728
18° 1444
19° 1468
20° 0388

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la que los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la elección de las apuestas.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18896 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9344.

¿Qué significa el número 9344?
Se interpreta como "A primera (La Carcel)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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