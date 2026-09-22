Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El sorteo número 18896 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 9344, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carcel).

1° 9344

2° 7915

3° 8793

4° 9080

5° 5835

6° 8802

7° 0042

8° 6539

9° 1690

10° 2028

11° 8756

12° 7574

13° 5750

14° 7347

15° 5151

16° 0053

17° 1728

18° 1444

19° 1468

20° 0388

Los resultados de la quiniela matutina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la que los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La interpretación de los números también juega un papel importante en la elección de las apuestas.