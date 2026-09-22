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Los Leones logran su quinto oro en hockey al vencer a Chile en Santa Fe 2026

Con goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, Argentina se llevó el oro en hockey sobre césped en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

22/09/2026 | 15:49Redacción Cadena 3

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Los Leones

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, se coronó pentacampeona continental al vencer por 3 a 1 a los "Diablos" de Chile en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El equipo albiceleste reafirmó su hegemonía absoluta en el torneo al conseguir su quinta medalla de oro consecutiva, repitiendo un clásico que ha definido el título en las últimas cuatro ediciones.

El partido comenzó con un claro dominio del conjunto argentino, bajo la dirección de Juan Manuel Vivaldi, que mostró una tenencia fluida de la bocha.

A los 14 minutos, al finalizar el primer cuarto, el mediocampista Santiago Tarazona capturó un rebote en el área y anotó el 1-0, un gol que tuvo un significado especial, pues fue el tanto de despedida del jugador de GEBA con la selección.

En el segundo cuarto, la presión alta ejercida por Argentina dio resultados rápidamente, y el equipo nacional amplió la ventaja con tranquilidad. A los 17 minutos, el delantero Martín Ferreiro robó la bocha en las cercanías del área chilena y disparó con potencia, superando al arquero Agustín Araya para poner el marcador 2 a 0.

Durante el tercer cuarto, el equipo argentino mantuvo el control del partido con una sólida estrategia ante el conjunto dirigido por Emiliano Monteleone. A los 45 minutos, Franco Agostini capitalizó un córner corto y anotó el 3 a 0.

En el último cuarto, el equipo chileno adelantó sus líneas en busca de un descuento. A los 52 minutos, tras un rápido contraataque luego de un córner corto en su contra, Ignacio Contardo logró marcar el único gol chileno, estableciendo el 3 a 1 definitivo.

Con el pitido final, Los Leones celebraron la continuación de su reinado en la región y despidieron en el campo a Santiago Tarazona, quien culminó su carrera internacional anotando un gol y levantando el trofeo continental.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento celebró Argentina?
Argentina se consagró pentacampeona de hockey sobre césped en los Juegos Suramericanos.

¿Quiénes anotaron los goles?
Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini marcaron para Argentina.

¿Cuándo se llevó a cabo la final?
La final se disputó el 22 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realizó el torneo?
El torneo tuvo lugar en Santa Fe, Argentina.

¿Cuál fue el resultado final del partido?
Argentina ganó 3 a 1 contra Chile.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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