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Shakira invierte casi 4 millones de dólares en un colegio para 1.700 alumnos en Cartagena

La estrella colombiana realizó una millonaria donación para ayudar a un colegio en la ciudad de Cartagena.

22/09/2026 | 09:03Redacción Cadena 3

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Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con los afectados por el terremoto en Colombia.

FOTO: Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con los afectados por el terremoto en Colombia.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La destacada artista colombiana Shakira ha realizado una importante inversión de casi cuatro millones de dólares para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, un ambicioso proyecto educativo ubicado en la ciudad de Cartagena, mediante su fundación Pies Descalzos.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, con base en datos oficiales, este centro educativo inició sus actividades en febrero de 2014, con un costo total de ocho millones de dólares, de los cuales la cantante aportó el 46% del presupuesto total, mientras que el resto fue financiado por diversos socios del sector público y privado.

La Institución Educativa Lomas del Peyé se extiende sobre un terreno de 7780 metros cuadrados en el barrio La María y cuenta con 55 espacios funcionales, con capacidad para acoger a 1700 estudiantes de diferentes edades, abarcando desde el nivel inicial hasta la secundaria.

El complejo incluye aulas especializadas, una biblioteca, un comedor, instalaciones deportivas y un centro comunitario que sirve como un espacio de desarrollo integral para las familias de la zona.

La construcción de este centro educativo ha tenido un impacto significativo en la economía de Cartagena, generando entre 350 y 400 empleos directos, según datos de la Fundación Pies Descalzos. El 60% de los trabajadores son residentes de barrios cercanos, lo que ha impulsado la economía local durante el proceso de edificación.

Más de diez años después de su inauguración, la institución recibe anualmente a más de mil niños y niñas, con el propósito de contribuir al desarrollo de la comunidad y mejorar la calidad del aprendizaje de los menores. La gestión del colegio sigue activa y es un centro importante para las actividades sociales de la comunidad en el barrio La María.

Lectura rápida

¿Qué proyecto financió Shakira?
Shakira financió la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé en Cartagena.

¿Cuánto donó?
La inversión de Shakira fue de casi cuatro millones de dólares.

¿Cuántos alumnos puede albergar?
El colegio tiene capacidad para 1.700 estudiantes.

¿Qué incluye la infraestructura?
El espacio cuenta con aulas, biblioteca, comedor y instalaciones deportivas.

¿Cuántos empleos generó la construcción?
La obra generó entre 350 y 400 empleos directos en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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