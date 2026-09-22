Buscan impedir que menores de dos años ingresen a las populares en Mendoza

FOTO: Impulsan una ley para prohibir la presencia de bebés en las populares de Mendoza.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Mendoza propone prohibir el ingreso y la permanencia de niños menores de dos años en las tribunas populares de los estadios de fútbol de la provincia.

La iniciativa es impulsada por los diputados radicales Jorge Zingaretti y Carlos Ponce, representantes del sur mendocino, y busca proteger a los bebés de los riesgos asociados con la elevada concentración de público, los ruidos extremos y eventuales episodios de violencia.

La restricción alcanzaría exclusivamente a los sectores de acceso general y sin asientos asignados. En cambio, los menores podrían ingresar a plateas, palcos, sectores familiares y otros espacios que no tengan la dinámica propia de una tribuna popular.

Ponce explicó que los niños de hasta 24 meses deben estar resguardados no solo de posibles hechos violentos, sino también de la exposición a bombos, pirotecnia, ruidos intensos y aglomeraciones.

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"Un bebé debe estar protegido no solamente de una situación de violencia, sino también de ruidos extremos, el uso de pirotecnia y los bombos", sostuvo el legislador al fundamentar la propuesta.

Según indicaron sus impulsores, la inquietud surgió a partir de planteos realizados por vecinos del sur provincial durante la última campaña electoral. También señalaron que actualmente existe un vacío legal sobre la presencia de bebés en esos sectores de los estadios.

El proyecto ya comenzó a ser analizado en distintas comisiones de la Legislatura mendocina, aunque todavía no fue llevado al recinto. Por ese motivo, su redacción podría sufrir modificaciones antes de ser sometida a votación.

La iniciativa abrió un debate sobre el alcance de la intervención estatal y la autonomía de los padres para decidir si llevan a sus hijos a una cancha. Los autores del proyecto, sin embargo, sostienen que la restricción debe entenderse como una medida preventiva para proteger la integridad física y la salud de los menores.

Informe de Facundo Dimaría.