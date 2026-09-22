Banco Central de Brasil reafirma la necesidad de una política monetaria cautelosa ante la inflación

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil ha subrayado la importancia de mantener una política monetaria cautelosa, a pesar de los signos de desaceleración en la economía y la inflación, según un comunicado emitido por la entidad este martes.

En el acta de la reunión del Copom realizada la semana pasada, se decidió reducir la tasa de interés básica Selic en 0,25 puntos porcentuales, pasando de 14% a 13,75% anual. Esta medida refleja la evaluación del contexto económico actual.

La encuesta reciente del Banco Central de Brasil publicada el lunes estima que la tasa Selic se situará en 13,50% al final del presente año, lo que demuestra una tendencia a la baja en los tipos de interés.

El documento emitido por el Copom indica que el momento actual aún requiere "serenidad y cautela". Se destaca la importancia de seguir analizando la evolución de los datos económicos para mantener el nivel adecuado de restricción monetaria y así lograr que la inflación se ajuste a la meta oficial.

De acuerdo con el acta, se ha identificado una política monetaria contractiva que se está transmitiendo a la economía de manera gradual, mientras que la actividad económica interna sigue una senda de moderación como se había anticipado.

Además, se ha expresado preocupación por las expectativas de inflación que se mantienen por encima de la meta establecida. También se observa que el mercado de crédito presenta señales de desaceleración en el crecimiento económico.

El Copom ha manifestado que continuará monitoreando los efectos de las medidas de estímulo a la demanda y los cambios en el mercado laboral para ajustar los próximos pasos de la política monetaria.

El comunicado concluye reafirmando que, aunque la economía brasileña muestra signos de desaceleración, la lucha contra la inflación y el restablecimiento de las expectativas de inflación son prioridades clave para la autoridad monetaria.