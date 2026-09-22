"El Dibu" Martínez, tras llegar al país para los amistosos: "Disfruto volver a la selección"

Emiliano “Dibu” Martínez llegó este martes al país para sumarse a la selección argentina de cara a los próximos amistosos y habló con la prensa en el aeropuerto, donde estuvo presente Cadena 3.

El arquero recordó la última final mundialista disputada por Argentina ante España y lamentó no haber podido conseguir el título.

“Fue lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar y nos quedará la espina por mucho tiempo”, expresó.

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"Dibu" y la despedida de Messi

Martínez también se refirió a la decisión de Lionel Messi de retirarse de la selección argentina y destacó la posibilidad de que pueda despedirse ante su público.

“Pensé que Messi ya se había retirado. Que lo pueda hacer en Argentina es un sueño para él”, señaló.

Además, el arquero destacó lo que significa volver a compartir un nuevo ciclo con el seleccionado.

“Estoy acá y disfruto volver a la Selección. La selección siempre será la selección, más allá de la gente que llegue o se vaya”, afirmó.

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Giuliano Simeone: “Estamos apoyando a Julián”

Giuliano Simeone, volante del Atlético de Madrid, también arribó al país para disputar los amistosos y ser parte de la despedida de Messi.

El futbolista habló sobre el futuro de la selección sin el capitán y elogió a su compañero de equipo, Julián Álvarez.

“Lo veo muy bien; cada vez está mejor, estamos apoyándolo porque es un jugador increíble”, expresó Simeone.

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Balerdi y su regreso a la selección

Por su parte, Leonardo Balerdi explicó que quería estar presente en este momento especial para Messi y celebró su regreso al seleccionado.

“Quería venir para estar en este momento de Leo, que es nuestro máximo referente. Estar acá es lo mejor que me puede pasar. Aún no hablé con él; estoy ansioso esperando verlo”, contó.

El defensor también reconoció que tenía ganas de volver a la selección y consideró que se trata de un nuevo desafío en su carrera.

“Me había quedado con muchas ganas de estar en la Selección. Estar acá de vuelta es un nuevo desafío”, sostuvo.

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La comparación con Franco Baresi

Balerdi también fue consultado por la comparación que realizó el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, con Franco Baresi, histórico defensor italiano.

“Lo he visto, pero fueron más que nada las cualidades que él tenía, alguna que otra cosa. Quedo tranquilo, humilde, siguiendo mi camino. Me recibieron muy bien en Roma. Los chicos argentinos me ayudaron muchísimo”, explicó.

Informe de Diego Borinsky desde Ezeiza