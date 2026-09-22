Martín López Zavaleta asume como nuevo Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El doctor Martín López Zavaleta tomó posesión de su cargo este martes al prestar juramento como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La ceremonia tuvo lugar en un repleto Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde la presidenta del TSJ, Inés Weinberg, fue la encargada de tomarle juramento. También estuvieron presentes los jueces del TSJ Alicia Ruíz, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, así como el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su Vicejefa, Clara Muzzio.

La ceremonia reunió a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias y empleados del Poder Judicial de la Ciudad, además de representantes del ámbito jurídico, académico, diplomático y organizaciones de la sociedad civil.

Abogado egresado de la UBA y con 52 años, López Zavaleta cuenta con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña. Fue elegido por la Legislatura de CABA con un respaldo de 51 votos, marcando el apoyo más alto registrado hasta ahora para este cargo.

Este es el primer fiscal de 1.ª Instancia de la Capital Federal en asumir la dirección del MPF porteño, puesto que había ocupado de forma interina desde marzo. Su gestión, que se extenderá por siete años, se enfocará en "construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano a las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales".

Los seis ejes fundamentales de su gestión incluyen garantizar el acceso a la justicia, ofrecer protección integral a las víctimas, proporcionar respuestas rápidas al ciudadano, diseñar una política criminal adecuada para CABA, dotar de herramientas al cuerpo fiscal y concluir el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.