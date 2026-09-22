Scioli contestó a los deportistas que reclaman fondos: "Invertimos 50 millones de dólares al año"

El atletismo comenzó este martes en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR), con las primeras medallas para la Argentina en los Juegos Suramericanos. El equipo argentino consiguió la plata en la posta 4x100 mixta y también hubo segundo puesto en los 10.000 metros masculinos.

Durante la jornada, el secretario de Deporte y Turismo de la Nación, Daniel Scioli, respondió a las críticas de deportistas por el nivel de apoyo estatal. “Estamos invirtiendo 50 millones de dólares por año en el deporte”, afirmó en diálogo con Cadena 3 y detalló que ese monto contempla “las becas que se le dan, toda la inversión que se hace en infraestructura, el apoyo a las federaciones, los viajes, el equipamiento, el gimnasio, el servicio médico, el comedor y la hotelería”.

Scioli también se refirió a los reclamos por las diferencias presupuestarias con otros países y sostuvo: “Yo tengo un gran reconocimiento a los atletas, su talento y la garra que le están poniendo y vamos a coordinar siempre los mayores apoyos posibles”. Además, anunció que el Gobierno nacional comenzará a publicar información sobre las becas y recursos destinados al deporte para que los atletas conozcan el alcance de la asistencia estatal.