Lula en la ONU: Brasil reafirma su soberanía y llama a la cooperación internacional

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- En un contundente discurso en la sede de las Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Brasil "no cabe en el patio trasero de nadie" y reafirmó su compromiso con la soberanía nacional, rechazando las presiones externas sobre el proceso electoral del país. Lula destacó la importancia de un multilateralismo renovado para enfrentar las desigualdades y desafíos globales.

Durante la apertura del debate general de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el mandatario brasileño hizo hincapié en la necesidad de cooperación internacional para combatir el crimen organizado y abogó por una regulación más estricta de las grandes plataformas tecnológicas.

En su discurso, Lula da Silva criticó las presiones sobre el sistema de pagos instantáneos Pix, así como el uso de aranceles como herramienta de coerción en el comercio internacional.

"En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible (...) Brasil no cabe en el patio trasero de nadie. Necesitamos socios con una agenda positiva que fomente el desarrollo", subrayó el presidente.

En cuanto a la situación económica y social, Lula defendió el desarrollo sostenible, la reducción de la desigualdad, la protección social y la necesidad de cambios en el mercado laboral en beneficio de los más vulnerables.

El presidente recordó que el 4 de octubre millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir a sus representantes, destacando que "no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular". Reiteró que la democracia en Brasil es patrimonio de los brasileños y que "Brasil continuará siendo un país soberano".

Al abordar el crimen organizado, Lula enfatizó que Brasil no necesita "portaaviones vigilando nuestras aguas", sino cooperación para detener el flujo de armas y dinero que alimenta a las organizaciones criminales.

En el ámbito económico, el presidente cuestionó el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y criticó el uso de aranceles como "armas de coerción y chantaje".

Finalmente, Lula condenó la situación en Medio Oriente, describiendo las acciones del Gobierno israelí en la Franja de Gaza como un "genocidio" contra la población palestina.