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Trump considera reunirse con Irán en la ONU, pero sin diálogo programado

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., afirmó que Trump está dispuesto a dialogar con funcionarios iraníes, pero no hay encuentros programados. El líder supremo de Irán tiene la última palabra, según Rubio.

22/09/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

FOTO: El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado disposición para reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, o con otros altos funcionarios iraníes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, según lo declarado hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Pienso que el presidente está abierto a reunirse con él o con quien sea", afirmó Rubio en una entrevista concedida a Fox News al ser consultado sobre la posibilidad de un encuentro con Pezeshkian.

"Es difícil decir si de ello resultará algo productivo, ya que quien tiene la última palabra en Irán es el líder supremo", agregó Rubio.

En otra entrevista, esta vez en el programa "Today" de NBC, Rubio reiteró que Washington está dispuesto a mantener conversaciones con la delegación iraní, aunque aclaró que no hay reuniones agendadas en este momento.

El secretario de Estado también mencionó que una reunión podría ser valiosa "si ofrece perspectivas de conducir a algo positivo y, en última instancia, de alcanzar el objetivo de que Irán nunca pueda tener un arma nuclear".

Trump había manifestado el domingo su disposición a encontrarse con Pezeshkian durante la reunión de la ONU, según lo reportado por Fox News.

Pezeshkian y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, están presentes en la reunión anual de la ONU en Nueva York. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha otorgado visas a la "delegación central" de Irán, pero ha impuesto restricciones a su movilidad en la ciudad.

Lectura rápida

¿Qué se discute?
La posibilidad de una reunión entre Trump y funcionarios iraníes en la ONU.

¿Quién lo afirma?
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

¿Cuándo se llevaría a cabo?
Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

¿Dónde se encuentran los funcionarios iraníes?
En Nueva York, asistiendo a la reunión anual de la ONU.

¿Cuál es la situación actual?
No hay diálogo programado, aunque hay apertura para conversaciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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