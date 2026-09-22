Trump confirma reuniones con funcionarios iraníes en medio de tensiones en la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que funcionarios estadounidenses e iraníes se encontraron el martes, poco después de lanzar una dura advertencia durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde amenazó con "aniquilar" a la República Islámica si no se logra un acuerdo pronto para poner fin a la guerra que se encuentra cerca de cumplir siete meses.

Trump confirmó las conversaciones en una charla con reporteros, aunque no ofreció muchos detalles sobre el desarrollo de las mismas o su contenido. "Fue una reunión muy buena", expresó el mandatario.

En su discurso, Trump defendió su postura al iniciar el conflicto con Irán, asegurando que ha demostrado fortaleza mientras otros líderes han vacilado. No obstante, también insinuó que podría estar enfrentando una decisión crucial en el conflicto, instando a la República Islámica a reabrir el estrecho de Ormuz y a regresar a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Tengo una gran decisión que tomar", afirmó Trump. "¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue antes, quizá uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles nunca la oportunidad de volver a matar y destruir a personas y países?"

El presidente hizo estos comentarios en el marco de un extenso discurso ante el organismo internacional, donde también celebró la operación militar realizada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, anunció un nuevo acuerdo para incrementar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, y rechazó las demandas de una mayor regulación en la industria de la inteligencia artificial.

El eje central de su discurso fue la defensa de la guerra y su rechazo a la idea de que Irán haya mostrado algún tipo de resiliencia. "El régimen terrorista se comporta mal no porque sea fuerte y esté seguro de sí mismo, sino porque es débil y está desesperado", afirmó Trump.

Además, el presidente acusó a Irán de retrasar un acuerdo para reabrir completamente el estrecho de Ormuz y negociar un final a la guerra hasta después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Aseguró que esta táctica no afectará su enfoque respecto al conflicto.

Mientras Trump criticaba a la República Islámica, gran parte de la delegación iraní abandonó la sala. Posteriormente, el presidente se reunió con la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen para firmar un nuevo acuerdo de seguridad. Este pacto, que fue anunciado la semana pasada, se concretó tras las amenazas de Trump de "tomar el control" de Groenlandia, un territorio de Dinamarca, aliada de la OTAN, si fuera necesario. Trump también mencionó que Estados Unidos comenzará de inmediato el proceso para desarrollar una mayor presencia militar en Groenlandia, incluyendo la construcción de dos bases militares significativas.

Según el acuerdo, Groenlandia seguirá siendo territorio danés. Trump también mantuvo diálogos con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham, donde discutieron temas como la migración, el conflicto en Irán, y la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, se reunió con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi y está previsto que hable con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump planea reunirse con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— para discutir el rumbo de la guerra en Irán y las crecientes preocupaciones sobre ataques de rebeldes respaldados por Irán contra Arabia Saudí. También participará en un evento sobre el Escudo de las Américas, una iniciativa centrada en combatir los cárteles violentos en América Latina.

La visita de Trump a la ONU se da en un momento en que su enfoque de política exterior, especialmente su decisión de iniciar la guerra con Irán, ha generado preocupaciones sobre las posibilidades de los republicanos de mantener el control en ambas cámaras del Congreso durante las próximas elecciones de medio término. Sin embargo, Trump argumentó que el mundo está mejor gracias a su liderazgo.

En su discurso ante la ONU el año pasado, Trump había declarado que Estados Unidos había "demolido" las capacidades nucleares de Irán tras ordenar el bombardeo de junio de 2025 contra tres instalaciones clave. Regresó a la Asamblea General cuando se cumplen casi siete meses de un nuevo conflicto con Irán, que, según él, es necesario para abordar la amenaza nuclear que representa la República Islámica.

A pesar de los ataques de Estados Unidos e Israel que han debilitado considerablemente la cúpula de Irán y destruido su fuerza aérea y armada, el conflicto se ha vuelto más complicado, y el bloqueo estadounidense al petróleo iraní ha llevado a Teherán a una crisis económica.

Los precios del petróleo siguen siendo elevados, inquietando al mercado energético. A principios de este mes, Arabia Saudí cerró un oleoducto clave tras un ataque de milicianos respaldados por Irán en Irak. Por su parte, las apropiaciones territoriales de los rebeldes hutíes, también respaldados por Irán, han convertido en peligroso el paso de petroleros por el estrecho de Bab el-Mandeb.

A pesar de ello, Trump reafirmó que los altos precios del petróleo son un problema temporal que se solucionará al finalizar la guerra. "Los precios del petróleo se desplomarán incluso por debajo de lo que estaban al inicio del conflicto", afirmó.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció que Trump está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mientras esté en Nueva York para la Asamblea General. "Este es un presidente que se reunirá con casi cualquiera, porque cree que relacionarse con la gente es importante para resolver problemas", dijo Rubio.

Durante su intervención en la ONU, Trump también abordó el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, un tema que predijo que se resolvería el primer día de su segundo mandato. Expresó su esperanza de que la disputa llegue a su fin pronto, aunque su paciencia se ve afectada por los ataques de Ucrania contra las refinerías de diésel rusas, lo que ha generado volatilidad en los mercados globales de petróleo.

La semana pasada, Trump afirmó que logró que ambas partes aceptaran no atacar la infraestructura energética de la otra. Zelenskyy, quien tiene programada una reunión con Trump, expresó su disposición a seguir el plan del presidente si Rusia lo cumple. Rusia, sin embargo, solo aceptaría la propuesta de tregua energética si se levantan las sanciones energéticas occidentales.

Ambas partes han continuado atacando infraestructuras energéticas, y Trump mencionó que firmó un nuevo proyecto de sanciones contra Moscú, que le otorga la capacidad de imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos. Esta legislación incluye una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que hayan tomado medidas significativas para reducir esas importaciones, aunque Trump aún no ha aplicado las sanciones más severas.

"Si es necesario, tendré que usarlas", advirtió Trump. "Es hora de detener la matanza".