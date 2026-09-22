Isack Hadjar regresa a Red Bull para el Gran Premio de Azerbaiyán tras su recuperación

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El francés Isack Hadjar hará su retorno al volante del Red Bull Racing en el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de haber superado una fractura en su muñeca izquierda, que sufrió mientras practicaba boxeo durante el receso de verano europeo.

Esta lesión lo mantuvo alejado de las pistas en tres ocasiones del calendario 2026 de Fórmula 1: los Grandes Premios de Países Bajos (Zandvoort), Italia (Monza) y España (Madrid).

La escudería de Milton Keynes anunció oficialmente este martes la vuelta de Hadjar al circuito urbano de Bakú, tras haber completado exitosamente su proceso de recuperación.

Además, el equipo expresó su agradecimiento al neozelandés Liam Lawson, quien ocupó su lugar en circunstancias difíciles durante su ausencia.

En el tiempo que Lawson estuvo al mando, logró sumar 14 puntos importantes para el campeonato, finalizando séptimo en Zandvoort y sexto en Madrid.

El cambio provocó un ajuste temporal en la estructura del equipo: Lawson, quien ya había tenido experiencia con Red Bull al reemplazar a Sergio Pérez en 2025 antes de ser enviado a Racing Bulls (RB), dejó su asiento disponible para que Yuki Tsunoda lo ocupara temporalmente. Luego de completar su reemplazo, Lawson regresó a sus funciones en RB.

Antes del receso estival, Hadjar había tenido un inicio de temporada destacado como compañero de Max Verstappen, acumulando 71 puntos en las primeras 11 carreras.

Su rendimiento incluyó una notable racha de siete carreras consecutivas en el top 6, destacándose con un podio en el Gran Premio de Mónaco, que fue restaurado por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA tras una controversia reglamentaria con Alpine.

Con el regreso de Hadjar en Azerbaiyán, Red Bull se prepara para encarar las nueve fechas restantes del campeonato 2026 con su alineación titular completa.