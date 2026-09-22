Sin postergación: el clásico Talleres-Belgrano se jugará en la fecha pautada

FOTO: El clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre.

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El Talleres-Belgrano de la Fecha 11 finalmente se disputará en la fecha que estaba prevista.

La decisión fue tomada este martes durante una reunión del Comité Ejecutivo, que resolvió mantener el cronograma pese a la posibilidad de postergar el encuentro por la Fecha FIFA.

De esta manera, el clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre, tal como estaba previsto, en principio a las 17 (aunque se baraja la posibilidad de que sea a las 16).

La alternativa de aplazar el partido había sido analizada debido a la convocatoria de futbolistas de ambos equipos a sus respectivas selecciones: Thiago Cardozo (en Uruguay) y Alexandro Maidana (Paraguay).