En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Sin postergación: el clásico Talleres-Belgrano se jugará en la fecha pautada

La medida se resolvió en una reunión del Comité Ejecutivo este martes. Pese a que se barajó la posibilidad del aplazamiento por la Fecha FIFA, el clásico se jugará el domingo 4 de octubre, tal como estaba programado.

22/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre.

FOTO: El clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Talleres-Belgrano de la Fecha 11 finalmente se disputará en la fecha que estaba prevista.

La decisión fue tomada este martes durante una reunión del Comité Ejecutivo, que resolvió mantener el cronograma pese a la posibilidad de postergar el encuentro por la Fecha FIFA.

De esta manera, el clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre, tal como estaba previsto, en principio a las 17 (aunque se baraja la posibilidad de que sea a las 16).

La alternativa de aplazar el partido había sido analizada debido a la convocatoria de futbolistas de ambos equipos a sus respectivas selecciones: Thiago Cardozo (en Uruguay) y Alexandro Maidana (Paraguay).

Lectura rápida

¿Qué partido se disputará? El clásico Talleres-Belgrano de la Fecha 11.

¿Quién tomó la decisión? El Comité Ejecutivo durante una reunión.

¿Cuándo se jugará el partido? El domingo 4 de octubre a las 17.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En Córdoba.

¿Por qué se consideró postergar el partido? Debido a la convocatoria de futbolistas de ambos equipos a sus respectivas selecciones.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf