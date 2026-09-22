Sin postergación: el clásico Talleres-Belgrano se jugará en la fecha pautada
La medida se resolvió en una reunión del Comité Ejecutivo este martes. Pese a que se barajó la posibilidad del aplazamiento por la Fecha FIFA, el clásico se jugará el domingo 4 de octubre, tal como estaba programado.
22/09/2026 | 14:21Redacción Cadena 3
FOTO: El clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre.
El Talleres-Belgrano de la Fecha 11 finalmente se disputará en la fecha que estaba prevista.
La decisión fue tomada este martes durante una reunión del Comité Ejecutivo, que resolvió mantener el cronograma pese a la posibilidad de postergar el encuentro por la Fecha FIFA.
De esta manera, el clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre, tal como estaba previsto, en principio a las 17 (aunque se baraja la posibilidad de que sea a las 16).
La alternativa de aplazar el partido había sido analizada debido a la convocatoria de futbolistas de ambos equipos a sus respectivas selecciones: Thiago Cardozo (en Uruguay) y Alexandro Maidana (Paraguay).
Lectura rápida
¿Qué partido se disputará? El clásico Talleres-Belgrano de la Fecha 11.
¿Quién tomó la decisión? El Comité Ejecutivo durante una reunión.
¿Cuándo se jugará el partido? El domingo 4 de octubre a las 17.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En Córdoba.
¿Por qué se consideró postergar el partido? Debido a la convocatoria de futbolistas de ambos equipos a sus respectivas selecciones.