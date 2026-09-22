Angelini, tras el incidente con un hincha de Central en Newell''s: "Se va a aplicar el protocolo AFA"
El funcionario confirmó mayores controles para el duelo entre Argentina y Perú y advirtió que no se permitirá el ingreso con termos, mates ni vasos térmicos.
22/09/2026 | 14:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Federico Angelini, Secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad.
Federico Angelini, Secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y vocero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 señaló que el episodio ocurrido en el marco de los Juegos Suramericanos fue advertido por las autoridades y anticipó que habrá novedades. “Nos estamos ocupando y vamos a tener novedades prontamente”, afirmó, y sostuvo que se mantendrá el operativo de seguridad en los espectáculos. “No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se cometan este tipo de incidentes que realmente son lamentables”, señaló al móvil de Cadena 3 Rosario.
Además, Angelini explicó que para la semifinal de fútbol masculino entre Argentina y Perú se aplicará el protocolo AFA en el ingreso al estadio Marcelo Bielsa. La medida implicará mayores controles y la prohibición de entrar con termos, mates, vasos térmicos y otros elementos considerados contundentes. “Se los van a retener a la entrada”, advirtió a quienes concurran al partido.
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El hecho ocurrió durante el partido que disputaron Argentina y Venezuela en la cancha de Newell´s por el certamen internacional. La agresión al joven se dio en la tribuna Maxi Rodríguez. En la nota, las imágenes del violento ataque.
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El funcionario también explicó el inconveniente generado por los espectadores que adquieren entradas mediante QR y llegan cuando el evento ya comenzó. Según detalló, esas personas eran aguardadas hasta el inicio del espectáculo, pero luego de ese momento se habilitará el acceso para quienes concurran de forma libre y gratuita. La decisión apunta a evitar largas esperas en los ingresos.
Angelini afirmó que todas las disciplinas registraron una alta concurrencia y que hubo más de 1,5 millones de QR descargados o adquiridos para los distintos Fan Fests y competencias. Para las próximas jornadas se espera una importante presencia de público por el vóley masculino, la semifinal del fútbol y el inicio del atletismo en Santa Fe. “Las entradas están todas vendidas”, indicó, y pidió descargar previamente el QR correspondiente a los Fan Fests para poder ingresar.
Informe de Alejo Gerbaudo.
Lectura rápida
¿Qué episodio fue advertido por las autoridades? Se trató de un incidente ocurrido durante los Juegos Suramericanos.
¿Quién es el funcionario que brindó información sobre el evento? El funcionario que habló es Angelini.
¿Cuándo se aplicará el protocolo AFA? Durante la semifinal de fútbol masculino entre Argentina y Perú.
¿Dónde se llevará a cabo la semifinal de fútbol? En el estadio Marcelo Bielsa.
¿Por qué se espera una alta concurrencia de público? Se espera por el vóley masculino, la semifinal del fútbol y el inicio del atletismo en Santa Fe.