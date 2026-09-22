Angelini, tras el incidente con un hincha de Central en Newell''s: "Se va a aplicar el protocolo AFA"

Federico Angelini, Secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y vocero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 señaló que el episodio ocurrido en el marco de los Juegos Suramericanos fue advertido por las autoridades y anticipó que habrá novedades. “Nos estamos ocupando y vamos a tener novedades prontamente”, afirmó, y sostuvo que se mantendrá el operativo de seguridad en los espectáculos. “No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se cometan este tipo de incidentes que realmente son lamentables”, señaló al móvil de Cadena 3 Rosario.

Además, Angelini explicó que para la semifinal de fútbol masculino entre Argentina y Perú se aplicará el protocolo AFA en el ingreso al estadio Marcelo Bielsa. La medida implicará mayores controles y la prohibición de entrar con termos, mates, vasos térmicos y otros elementos considerados contundentes. “Se los van a retener a la entrada”, advirtió a quienes concurran al partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El funcionario también explicó el inconveniente generado por los espectadores que adquieren entradas mediante QR y llegan cuando el evento ya comenzó. Según detalló, esas personas eran aguardadas hasta el inicio del espectáculo, pero luego de ese momento se habilitará el acceso para quienes concurran de forma libre y gratuita. La decisión apunta a evitar largas esperas en los ingresos.

Angelini afirmó que todas las disciplinas registraron una alta concurrencia y que hubo más de 1,5 millones de QR descargados o adquiridos para los distintos Fan Fests y competencias. Para las próximas jornadas se espera una importante presencia de público por el vóley masculino, la semifinal del fútbol y el inicio del atletismo en Santa Fe. “Las entradas están todas vendidas”, indicó, y pidió descargar previamente el QR correspondiente a los Fan Fests para poder ingresar.

Informe de Alejo Gerbaudo.