En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

AFA reprogramó la venta de entradas para los amistosos de Argentina contra Burkina Faso y Benín

La comercialización estaba estipulada para este martes 22 a partir de las 18:00 horas. Se pasó para el jueves.

22/09/2026 | 14:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cambio de fecha para la venta de entradas de la despedida de Messi.

FOTO: Cambio de fecha para la venta de entradas de la despedida de Messi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un cambio en la fecha de venta de entradas para los últimos amistosos internacionales de la Selección argentina contra Burkina Faso y Benín.

La nueva fecha para adquirir las entradas del estadio Monumental —sede de River Plate— será el jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas, manteniendo el horario previamente establecido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los precios y más información

ARGENTINA – BURKINA FASO Y BENÍN 

ESTADIO: RIVER PLATE

POPULAR $ 90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

Venta de Entradas:

Exclusivamente por www.deportick.com

A partir del jueves 24/09 desde 18 hs. Solo WEB.

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.        

Lectura rápida

¿Qué anunció la AFA?
La AFA confirmó un cambio en la fecha de venta de entradas para los amistosos de la Selección argentina.

¿Cuándo se reprogramó la venta?
La venta de entradas se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas.

¿Contra quiénes juega Argentina?
Argentina se enfrentará a Burkina Faso y Benín en estos amistosos internacionales.

¿Dónde se jugarán los partidos?
Los partidos se llevarán a cabo en el estadio Monumental de River Plate.

¿Qué se espera de estos amistosos?
Se trata de los últimos amistosos internacionales para la Selección argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf