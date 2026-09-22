AFA reprogramó la venta de entradas para los amistosos de Argentina contra Burkina Faso y Benín
La comercialización estaba estipulada para este martes 22 a partir de las 18:00 horas. Se pasó para el jueves.
FOTO: Cambio de fecha para la venta de entradas de la despedida de Messi.
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un cambio en la fecha de venta de entradas para los últimos amistosos internacionales de la Selección argentina contra Burkina Faso y Benín.
La nueva fecha para adquirir las entradas del estadio Monumental —sede de River Plate— será el jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas, manteniendo el horario previamente establecido.
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#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre ??— ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 22, 2026
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Los precios y más información
ARGENTINA – BURKINA FASO Y BENÍN
ESTADIO: RIVER PLATE
POPULAR $ 90.000
MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) $ 29.000
Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000
Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000
Platea ALTA San Martín y Belgrano $ 320.000
Platea BAJA San Martín y Belgrano $ 450.000
Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000
Venta de Entradas:
Exclusivamente por www.deportick.com
A partir del jueves 24/09 desde 18 hs. Solo WEB.
MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.
Lectura rápida
¿Qué anunció la AFA?
La AFA confirmó un cambio en la fecha de venta de entradas para los amistosos de la Selección argentina.
¿Cuándo se reprogramó la venta?
La venta de entradas se reprogramó para el jueves 24 de septiembre a las 18:00 horas.
¿Contra quiénes juega Argentina?
Argentina se enfrentará a Burkina Faso y Benín en estos amistosos internacionales.
¿Dónde se jugarán los partidos?
Los partidos se llevarán a cabo en el estadio Monumental de River Plate.
¿Qué se espera de estos amistosos?
Se trata de los últimos amistosos internacionales para la Selección argentina.
[Fuente: Noticias Argentinas]